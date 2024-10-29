В уголовном деле Шабунина об уклонении от службы и подделке документов появились новые подробности, — СМИ
СМИ опубликовали протокол допроса свидетеля, который подтверждает, что активист уклоняется от службы.
СМИ опубликовали протокол допроса свидетеля по уголовному делу антикоррупционера Виталия Шабунина относительно уклонения им от военной службы и подделки документов. Эти показания подтверждают факты нарушений со стороны Шабунина, пишет "Закон и бизнес", передает УНИАН.
В частности, ГБР допросило журналиста Владимира Бойко. Он служит в той же бригаде ТрО, где числится Шабунин и основатель благотворительного фонда Дмитрий Шерембей.
"Для фиктивного оформления на службу Шабунина В.В. "задним числом" были внесены изменения в приказ командира воинской части А7376 (по строевой части) от 25.02.2022. При этом Шабунин военную присягу не принимал", — сказано в протоколе.
Как утверждают военные, в 2022-2023 годах Шабунин и Шерембей служили фиктивно, получая зарплату и ежемесячную премию 30 тыс. грн за выполнение боевых задач. Но часть денег переводили командиру в/ч за то, чтобы уклоняться от службы и проживать дома. Так, только в 2022 году Шабунин получил денежное обеспечение "за выполнение задач" в размере 584 тыс. грн.
Шабунина и Шерембея связывает общественная организация "Центр противодействия коррупции", которую они создали в 2012 году. По свидетельству Бойко, первое время они устраивали заказные митинги для фармацевтических компаний, предоставляли услуги по обналичиванию денег. А позже Генпрокуратура открыла дело о краже с использованием счетов ЦПК 2,5 млн долларов средств, выделенных правительством США на аттестацию сотрудников прокуратуры.
В целом в протоколе допроса приведен целый ряд доказательств, свидетельствующих об отсутствии Шабунина на военной службе. Так, летом 2022 года он появлялся в Запорожье, а позже воспользовался дружескими связями с руководством НАПК, которое подписывало письма о его липовых командировках.
Таким образом, антикоррупционер постоянно проживал в Киеве, где его часто замечали в ресторанах. При этом, несмотря на якобы службу в 2022 году он задекларировал доход от предпринимательской деятельности в размере более 1,5 млн грн, в 2023 году — более 2,2 млн грн.
В то же время в протоколе допроса описаны подробности, как Шабунин присвоил автомобиль Nissan Pathfinder 2005 года выпуска, ввезенный из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ.
Также по данным свидетеля, антикоррупционер использовал свою фиктивную службу в армии для того, чтобы приостановить рассмотрение старого уголовного дела об избиении им журналиста в 2017 году.
Напомним, ранее Командование Сил ТрО обращалось к ГБР с просьбой привлечь к уголовной ответственности командира воинской части, где "служил" Шабунин, за предоставление тому незаконных командировок и выплат.
ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, который волонтеры передали для ВСУ.