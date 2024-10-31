Укрэнерго при Кудрицком предоставила льготы и спецтарифы компаниям Крупы с МСЭК, бывшим чиновникам и помощнику Кононенко — СМИ

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий перед своей отставкой предоставил государственные гарантии финансирования компаниям, за которыми стоят лица со скандальным прошлым. Об этом говорится в расследовании Обозревателя "Крупа с МСЭК, "директор Януковича" и помощник Кононенко — кто получил "преференции Кудрицкого", передает "ТСН".

В частности, речь идет о компаниях, связанных с Татьяной Крупой, недавно арестованной главой хмельницкой МСЭК, которую подозревают в торговле фиктивными инвалидностями. Как сообщается, супруги Круп получили выгодные условия от "Укрэнерго" на аукционах по закупке резервов для энергосистемы, которые состоялись в августе. Кроме того, в список компаний-победителей вошли фирмы, связанные с бывшими чиновниками, такими как экс-глава Гослесагентства Кристина Юшкевич и бывший руководитель "Хмельницкоблэнерго" Андрей Пилипенко, которых ранее обвиняли в коррупционных действиях.

Особое внимание привлекла победа компании "СЛАВ Групп", возглавляемой Эдуардом Бондаренко, которого считают "гендиректором Януковича". Ранее Бондаренко занимал должность заместителя председателя Госавтодора при назначении Николая Азарова, а в 2012 году возглавил энергогенерирующую компанию "Донбассэнерго", которая, по сообщениям, была связана со старшим сыном Януковича Александром.

Спецусловия получила также компания, близкая к экс-главе Нафтогаза Андрею Коболеву, а также фирмы Александра Визира — бывшего помощника нардепа Игоря Кононенко и фигуранта ряда расследований по махинациям на государственных облэнерго.

Аукционы, состоявшиеся в августе, имели официальной целью привлечения инвестиций в балансирующие мощности для стабильной работы энергосистемы, в частности обеспечение быстрого резерва. Речь идет о вспомогательных мощностях, которые нужны для сбалансированной работы энергосистемы, поскольку солнечные и ветровые электростанции зависят от погодных условий. Фактически государство платит конкретной электростанции за то, что в любой момент она может по команде диспетчера включиться и быстро поднять производство электроэнергии или наоборот — сбросить лишнее. Победители аукциона получили фиксированный в евро контракт с "Укрэнерго" на 5 лет, с отсрочкой начала предоставления услуги на один год — то есть первые мощности должны быть готовы к запуску только в октябре 2025 года. Такие условия снимают любые риски с владельцев бизнеса и гарантируют за государственный счет защиту от неожиданных убытков, пишет "Обоз".