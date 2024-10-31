VOLIA за 5 місяців побудувала GPON для понад 100 000 квартир у Києві, Вінниці, Львові та Харкові

Volia, яка зараз входить до групи компанії DVL (Датагруп-Volia-lifecell), веде масштабне будівництво енергостійкої гігабітної мережі GPON з травня 2024 р. До кінця року планована кількість підключених за цією технологією будинків зросте вдвічі.

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Будівництво мережі GPON — наймасштабніше для компанії Volia з 2021 року. Для його запуску раніше був успішно проведений пілотний проєкт в одному з районів м. Києва. Він дав змогу зробити необхідні розрахунки та запланувати подальші кроки. Згідно з ними за три роки в проєкт буде загалом інвестовано 1,5 млрд грн.

Перша хвиля будівництва передбачає модернізацію наявної мережі DOCSIS, тож уже цього року роботи ведуться у містах, які мають найбільшу концентрацію підключень абонентів Volia за цією технологією — Львові, Вінниці та Києві. Друга хвиля — модернізація технології FTTB. Проте для м. Харків, який має саме таку мережу, компанія проводить будівництво також цього року, оскільки це місто потерпає від російських обстрілів і вкрай потребує забезпечення мешканців інтернетом в разі знеструмлень.

"Енергостійкість мереж — це критичний виклик воєнного часу і ми системно з ним працюємо, — каже Михайло Шелемба, СЕО групи компаній DVL, до якої входить Volia. — Підключаємо додаткове живлення до обладнання, резервуємо ключові вузли. І водночас активно будуємо сучасну мережу GPON, яка здатна окрім високої швидкості забезпечувати українцям доступ до інтернету навіть в умовах блекаутів. Це один із найважливіших наших пріоритетів на найближчі три роки".

Модернізація мереж відбувається з урахуванням потреб у резервуванні живлення в разі знеструмлень та наявності необхідної ємності для підключення доступу до інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с для великої кількості абонентів. Компанія Volia використовує при цьому сучасне обладнання від Nokia, в т.ч. для підключення кінцевих споживачів. Це забезпечує кращу якість та надійність у наданні послуг.

Переключення наявних користувачів до модернізованої мережі Volia відбувається без додаткових оплат. Аби користуватись послугами компанії за відсутності електроенергії, абонентам потрібно подбати про резервне живлення встановленого в квартирі роутеру та кінцевого обладнання. Водночас характеристики роутеру мають підтримувати можливість отримувати інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Підібрати та придбати відповідну модель можна за допомогою фахівців Volia.

Нагадаємо, що серед основних переваг доступу до інтернету з GPON — більша надійність підключення і стабільний сигнал, висока швидкість (до 1 Гбіт/с,) оптична лінія, яка заводиться безпосередньо до квартири, енергонезалежність — інтернет може працювати і за відсутності електроенергії (за умови наявності у користувача резервного живлення його обладнання).

Довідка про DVL

Група компаній DVL — це платформа, що об’єднує бренди електронних комунікацій Датагруп, Volia і lifecell та пов’язані з ними компанії. У вересні 2024 року NJJ Holding під керівництвом французького інвестора Ксав’є Ніеля завершила придбання цих компаній, створивши нового динамічного гравця на українському телеком-ринку. Синергія експертизи, досвіду та інфраструктури трьох операторів комунікацій забезпечує повний спектр послуг зв’язку: мобільний, фіксований доступ до інтернету (включно зі супутниковим зв’язком), а також телебачення. Наявність у складі групи компаній DVL постачальника мереж, який надає послуги з оренди веж та компанії, що спеціалізується на аутсорсингу контакт-центрів, сприяє високій якості обслуговування та ефективним інвестиціям в розвиток мережі. Об’єднана група Datagroup-Volia-lifecell відкриває нові можливості для приватних клієнтів і бізнесу завдяки розширеному портфоліо послуг та конвергентних сервісів, побудованих, зокрема на технологіях IoT, Big Data, штучного інтелекту (AI), цифрового та OTT-телебачення, хмарних рішень, можливостей дата-центрів в Україні та за кордоном. Компанії групи є роботодавцем для понад 5 000 професіоналів, які обслуговують близько 14 мільйонів клієнтів у сегментах B2C, B2B та B2G. Вони регулярно входять до рейтингів інноваційних компаній, кращих роботодавців, найбільших інвесторів, лідерів української економіки, найстійкіших компаній, а також отримували міжнародні телеком-премії, зокрема Excellence Awards від TM Forum та The Global Mobile Awards (GLOMO).

Датагруп і Volia — провідні національні постачальники послуг фіксованого доступу до інтернету, що охоплюють технології оптоволоконного зв'язку (FTTH/B), кабельного зв'язку (DOCSIS 3.0) та супутникового зв'язку для сегментів B2C, B2B (включаючи оптовий продаж), SMB і B2G. Компанії активно будують мережі за енергостійкою технологією GPON. Об’єднана мережа охоплює понад 4 мільйони домогосподарств у більш ніж 100 містах України, її протяжність понад 35 000 км волоконно-оптичної інфраструктури — це одна з найбільших мереж у країні. Серед додаткових послуг — хмарні та кібербезпекові сервіси для клієнтів B2B, дата-центри в Україні та за кордоном, а також рішення IoT, цифрове та OTT телебачення. Компанії є надійними партнерами держави, що співпрацюють із державними органами та установами у сферах фінансів, оборони та зв’язку.

lifecell — український постачальник електронних комунікацій, який надає послуги мобільного зв’язку та передачі даних на основі швидкісного інтернету. lifecell пропонує вигідні тарифи та послуги для користувачів смарт-пристроїв. Цифрове портфоліо компанії включає месенджер BiP, хмарне сховище lifebox, платформу TV+, lifecell music та інші сервіси, покликані підвищити якість користувацького досвіду. Компанія розвиває екосистему для реалізації проєктів зі створення "розумних" міст та надає широкий спектр рішень для B2B-сегменту: інструменти на основі Big Data, універсальні рішення для автоматизації маркетингових кампаній, сервіси із кібербезпеки, дистанційного моніторингу бізнесу та IP-телефонії. Станом на кінець 2 кварталу 2024 року lifecell обслуговує 9,8 мільйона абонентів.