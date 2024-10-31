Юристы подозревают судей ВАКС в выполнении заданий НАБУ, — СМИ

Украинские юристы обвинили судей Высшего антикоррупционного суда в нарушении закона. Их подозревают в выполнении заданий прокуроров САП и детективов НАБУ. Об этом заявил адвокат Тарас Баранов во время рассмотрения Высшим Советом Правосудия жалобы на судей ВАКС Сергея Боднаря, Виктора Панкулича и Игоря Панаида, передают"Факты".

"Судьи ВАКС занимают активную позицию, которая фактически направлена на то, чтобы осуществлять функцию обвинения — подыгрывать прокурорам САП и детективам НАБУ. В ходатайстве, которое судьи Апелляционной палаты ВАКС подали в Высший совет правосудия, раскрывается подход, исповедуемый в Высшем антикоррупционном суде. Судьи ВАКС придерживаются посттоталитарного, постсоветского подхода, когда нужно помочь обвинению — САП и НАБУ, выполнить их задачу", — подчеркнул Баранов.

Адвокат Татьяна Поповская выразила удивление, что судьи ВАКС затягивают процесс в ВСП.

"Судьи ВАКС сознательно затягивают дисциплинарный процесс. Меня такие действия судей удивляют. Обычно они обвиняют адвокатов в злоупотреблении своими правами, но сейчас сами же поступают так же, то есть злоупотребляют своими правами", — отметила она.

Журналисты отмечают, что согласно материалам, которые рассматривает ВСП, в конце 2022 года коллегия судей АП ВАКС рассматривала апелляционную жалобу прокурора САП на постановление следственного судьи ВАКС. Постановлением было отказано в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Нины Мезенцевой. Во время судебного заседания прозвучал сигнал воздушной тревоги. Коллегия судей приняла решение объявить перерыв и предоставить возможность участникам судебного процесса уйти в укрытие. Вернувшись в помещение суда, адвокаты выяснили, что судьи ВАКС рассмотрели ходатайство детектива НАБУ без защитников обвиняемой.

На последнем заседании, говорится в сообщении, Высший Совет Правосудия не смог принять решение по жалобе на судей и решил отложить решение по дисциплинарному делу. Фактически — на неопределенный срок.