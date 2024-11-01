НАБУ провело обыск в офисе Укрнафты и домах нескольких сотрудников, — Михаил Шнайдер

Related video

Обыски в офисе Укрнафты и в помещениях ее отдельных работников проводились в рамках уголовного производства по сотрудничеству Укрнафты Корецкого со швейцарской компанией AGTG SA, которая принадлежит бизнес-партнеру Сергея Корецкого — Евгению Свирскому. Об этом сообщил политический эксперт и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook.

По его словам, в течение 2023-2024 годов государственная Укрнафта перечислила этой компании десятки миллионов долларов США за присадку для изготовления топлива — МТБЕ, а заинтересованность правоохранителей, вызвал тот факт, что контракты были заключены между партнерами вне тендерных процедур и предусматривали надбавку к рыночной стоимости в размере 300 долларов на тонне продукта.

Шнайдер отмечает, что этой компанией ранее уже интересовалось СБУ из-за подозрений в ее причастности к возможным поставкам российских нефтепродуктов по завышенным ценам, но расследование закончилось ничем.

"Вечером, когда осуществлялось копирование данных с сервера компании, в центральном офисе Укрнафты были прекращены поставки электроэнергии, а аварийный генератор, который всегда в таких случаях включается автоматически, почему-то не сработал", — пишет эксперт.

Получилось ли на этот раз завершить следственные или и получили ли детективы доказательства возможной растраты государственных средств пока не известно.

"Однако есть надежда, что НАБУ не позволит обмануть себя дерзкими реляциями о сверхприбыльности, эффективности и преданности государственным интересам нового менеджмента", — заключает Шнайдер.