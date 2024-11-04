Больницы получили критическое оборудование благодаря БФ молодежной инициативы "Надія" и Фонду Дениса Парамонова

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БФ молодежной инициативы "Надія" и Фонд Дениса Парамонова обеспечили аппаратом "искусственная почка" больницу в Ивано-Франковске. Ранее десять таких аппаратов для спасения пациентов уже получили медицинские учреждения Винницы, Запорожья, Покровска и Чернигова. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Дениса Парамонова, передает издание RegioNews.

Сейчас среди военных очень часто наблюдаются компрессионные синдромы и острые повреждения почек в условиях боевых действий. Особенно эта проблема распространена у военных при crush-синдроме, который еще называют турникетным синдромом или синдромом длительного сжатия.

По словам заместителя парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, председателя наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія" Валерия Дубиля, гемодиализ — жизненно необходимая процедура, когда собственные почки уже не работают.

"Без гемодиализа человек может жить неделю-две. Полностью отменить эту процедуру — смерть для пациента. Даже во время боевых действий и войны наши украинские врачи проводят операции по трансплантации почек. Когда к нам обратились с просьбой обеспечить больницу этим аппаратом — мы откликнулись и помогли", — сказал Валерий Дубиль.

Так теперь одна из больниц Ивано-Франковска, где также лечатся военные, имеет современный аппарат "искусственная почка". В свою очередь основатель благотворительного фонда и меценат Денис Парамонов отметил, что только совместными усилиями благотворителей можно обеспечить всем необходимым медицинским оборудованием еще больше больниц.

"Мы ежедневно работаем над тем, чтобы украинские больницы получали только лучшее и современное оборудование, — говорит Денис Парамонов, — Как только получаем соответствующую просьбу от врачей, вместе с партнерами сразу начинаем находить возможность, как доставить то или иное оборудование для медучреждения, которое в этом нуждается. Поддержка врачей сегодня очень важна, ведь они и так работают сверхурочно, чтобы спасти как можно больше пациентов".

Кроме обеспечения больницы Ивано-Франковска аппаратом "искусственная почка", Благотворительный фонд Дениса Парамонова и БФ молодежной инициативы "Надія" вместе с волонтерами также передали очередную партию критической медицины в другие заведения здравоохранения Ивано-Франковской области. Речь идет, например, об аргоноплазматическом коагуляторе, креслах колесных, медицинских расходных материалах, витаминных комплексах от Revival Fondation и GeriCare.

В рамках гуманитарной миссии, волонтеры также передали помощь Главному управлению Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Полицейские получили для выполнения задач средства генерации и накопления электроэнергии, Starlink, витаминные комплексы и технологические рюкзаки.

"Я искренне благодарен команде волонтеров "Надія", а также всем друзьям и партнерам, которые системно поддерживают медицинскую отрасль Украины. В частности: Василию Битченко, Максиму Литвинову, Энди Эванджело и YouTube-блогеру НАХИБА. Также спасибо Благотворительному фонду Дениса Парамонова, Роману Бочкале, БФ Батальон Волонтер, Игорю Коржу, Дмитрию Никитину и Людмиле Русалиной. Только вместе, объединив все усилия мы — мощная сила, которую невозможно преодолеть", — резюмировал Валерий Дубиль.

Напомним, ранее сообщалось, что киевский "Охматдет" получит 1 млн грн на восстановление от мецената Дениса Парамонова и SMK Group.

Благотворительный фонд Дениса Парамонова ранее также помогал "Охматдету" новейшим медицинским оснащением. Кроме этого, современное оборудование от Фонда получали и другие детские медицинские учреждения Украины, в частности, и львовский "Охматдет" которому было передано эндоскопическое оборудование на 300 тыс. грн.

Также ранее больницы, расположенные в непосредственной близости к линии фронта в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях, получили в свое распоряжение необходимое новейшее медицинское оборудование — аппараты для искусственной вентиляции легких, искусственные почки, аппараты для непрямого массажа сердца.