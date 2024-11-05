Безопасность работников и выживание предприятий: СОО Метинвеста Александр Мироненко — о главных вызовах для СЕО во время войны

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В Киеве состоялся саммит 38 представителей украинских компаний из разных сфер экономики, где обсудили макроэкономический контекст, геополитические вызовы и лучшие практики руководителей бизнеса. В блоке "Инсайты для СЕО", где речь шла о вызовах и возможностях в 2025 году, принял участие операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко. Он отметил: инвестиционное и производственное среднесрочное планирование, устоявшиеся приоритеты и задачи такой консервативной отрасли, как горно-металлургический комплекс, потеряли актуальность 24 февраля 2022 года, говорится в пресс-релизе компании.

С начала полномасштабной войны Метинвест определил три основных приоритета работы: безопасность сотрудников и максимальное обеспечение людей в зоне боевых действий, сохранение производственных мощностей и выживание компании. Основываясь на этих приоритетах, Группа выстроила свою систему организации работы.

"Самый страшный опыт мы получили в Мариуполе. Мы вывозили людей из окруженного города, размещали их в Запорожье, Каменском, Кривом Роге и пытались адаптировать и трудоустроить на активных предприятиях", — рассказал Александр Мироненко.

В Кривом Роге компания законсервировала предприятия, расположенные вблизи линии фронта, и эвакуировала сотрудников. На предприятиях в Запорожье Метинвест применил подобный алгоритм действий, а в Авдеевке компания работала до лета 2022 года, пока линия фронта не приблизилась к городу. Сейчас "горячее" направление — Покровск: каждые две недели руководство Метинвеста посещает предприятия, чтобы позаботиться о персонале.

Чтобы не допустить потерь коллектива и сохранить производственные мощности, компания разработала свои протоколы безопасности. А производство продукции для армии, в частности, укрытий, противоминных тралов и других нужных изделий для фронта, Метинвест организовал на отдельных участках за пределами предприятий — чтобы не подвергать людей опасности.

Главными качествами для руководителей предприятий, которые позволяют им быть эффективными боевыми СЕО, Александр Мироненко считает смелость принимать быстрые решения и нести за них ответственность, ведь каждое решение может касаться как производства, так и жизни людей. Также для создания культуры саморазвития топ-менеджмента надо учитывать инициативу людей, быть всегда открытым к их личному мнению.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова за 9 месяцев 2024 года увеличил уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 38% против аналогичного периода 2023 года — до 15,2 млрд грн. Также, с начала полномасштабного вторжения, Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам уже 7,7 млрд грн. Из них 4,1 млрд грн были направлены на нужды ВСУ, в рамках милитаристской инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".