Частные ритуальные фирмы столицы угрожают ветерану-"азовцу", — СМИ

Related video

Частные ритуальные фирмы столицы угрожают расправой ветерану войны, защитнику "Азовстали" Александру Скорику, который был назначен заместителем директора государственного коммунального предприятия "Спецкомбинат". Угрозы начались после того, как городские власти Киева стали наводить порядок в сфере ритуальных услуг. Об этом Скорик написал на своей странице в Facebook, передает КП.

"Шакалы из частной монополии ритуальных услуг угрожают расправой! Похоронная мафия проснулась и начала мне угрожать. Фирма "Петр Великий" (!) и ее владелица Алла Ландар возбудили фиктивные уголовные производства.", — заявил Александр Скорик. "Знаете почему так? Потому что уже не могут убитым горем родным защитника впарить гроб за 500 тыс гривен. Потому что наконец город начал наводить порядок в сфере ритуальных услуг."

Он отметил, что угрозы начались после того, как городские власти вместе с правоохранителями начали проверять работу ритуальных фирм.

"Причина: мои предыдущие заявления о проверках "бизнеса на смертях" к городскому голове, главе военной администрации, а также в прокуратуру. Когда с городом и правоохранителями начали наводить порядок, мне стали поступать угрозы, звонки с неизвестных номеров со словами: "Ритуальные услуги — это не твое, вояка! Оставь бизнес — бизнесу!", — подчеркнул Скорик.

Директор "Спецкомбината" отмечает, что пора прекратить произвол "частной монополии" в сфере ритуальных услуг.

Как известно, Александр Скорик воевал в боевом подразделении "Азова" с 2015 года. После полномасштабного вторжения участвовал в обороне Мариуполя, защищал "Азовсталь". В день выхода в плен последних боевых групп получил ранения и ожоги 50% тела. Вернулся в Украину во время обмена.

Весной 2024 года Александр Скорик был назначен на должность заместителя директора "Спецкомбината". Городские власти решили сделать такое назначение, чтобы вопрос военных захоронений в столице решали именно военные.