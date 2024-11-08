BAYADERA GROUP стає ексклюзивним дистриб'ютором легендарного бренду Becherovka в Україні

BAYADERA GROUP — найбільший алкогольний холдинг України, знову демонструє свою потужність на ринку, залучивши до свого портфоліо культовий чеський бренд — Becherovka.

В результаті угоди в травні 2024 між групою Pernod Ricard та компанією Maspex, — остання стала власником чеського бренда Becherovka, а також виробничого підприємства та гуртовні у Карлових Варах.

Відтепер один із найвідоміших у світі трав’яних лікерів ексклюзивно імпортується BAYADERA GROUP для українських поціновувачів. Becherovka — це більше ніж напій, це культурна спадщина Чехії з історією, що сягає початку XIX століття. Відомий своєю унікальною рецептурою, що включає понад 20 видів трав, цей лікер став символом якості, автентичності та неповторного смаку. Becherovka вважається не просто напоєм, а справжнім "ароматним витвором мистецтва". В її смаку поєднується тонкий баланс трав’яних нот, злегка солодкуватий присмак і м’яка гіркота, яка робить лікер ідеальним як для поціновувачів класичних смаків, так і для тих, хто шукає нових гастрономічних вражень.

"Продовжуючи плідну співпрацю з компанією Maspex, ми раді повідомити про появу в нашому портфелі легендарного бренду Becherovka, який нещодавно став частиною великої родини Maspex. Наш досвід роботи з іншими брендами цієї компаії Zubrowka та Soplica, а також глибоке розуміння українського ринку, дають нам впевненість в успішному перезапуску та розвитку бренду Becherovka на українському ринку. Об’єднавши наші зусилля з Maspex, ми впевнені, що зможемо вивести бренд Becherovka на новий рівень популярності в Україні", — прокоментував партнерство Віталій Пічкур, генеральний директор / Bayadera Elite.

Додання Becherovka до портфелю імпортних брендів BAYADERA GROUP підтверджує, що компанія продовжує об’єднувати тільки найсильніші бренди, пропонуючи українському ринку продукцію світового класу. Холдинг вже багато років займає лідерські позиції завдяки якісній продукції та партнерству з провідними міжнародними виробниками. З Becherovka в портфелі компанія ще більше зміцнює свій імідж надійного партнера та беззаперечного лідера у сегменті. Ця співпраця ще раз підкреслює високий статус BAYADERA GROUP як компанії, яка об’єднує справжні алкогольні легенди в одному портфелі, відкриваючи українським споживачам доступ до напоїв найвищої якості.

"Незважаючи на складні часи, ми продовжуємо розвиватися та додаємо до нашого портфеля перспективні бренди. Поява Becherovka в нашому портфелі – це стратегічний крок, який дозволить нам не лише розширити присутність на ринку, а й ще більше зміцнити наші позиції в категорії лікерів та настоянок. Becherovka ідеально доповнює наш існуючий асортимент, надаючи споживачам більше вибору та можливостей для експериментів зі смаком. Ми плануємо залучити нову аудиторію, розширивши знання про унікальний смак, споживання та багату історію цього чеського бренду, а вже існуючих споживачів скоро порадуємо смаковими новинками", — розповіла про плани Оксана Сахно, директорка з розвитку / Bayadera Elite.

Цей культовий трав’яний лікер є найстарішим брендом алкоголю у Чеській Республіці, його безперервно виробляють з 1807 року. Becherovka створюється у Карлових Варах за секретним рецептом, який передається з покоління в покоління. Навіть сьогодні рецепт знають лише дві людини в компанії. В Україні бренд представлений трьома позиціями — Original, Lemond та Unfiltered.

Придбати лікери Becherovka в Україні можна в продуктових супермаркетах та Інтернет-магазині https://bayadera.ua/brands/becherovka

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