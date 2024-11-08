Фонд Вадима Столара провел 9-й этап проекта "Відновись"

Благотворительный фонд Вадима Столара провел уже девятый этап проекта "Відновись", на котором помощь получили люди, пострадавшие от российских воздушных атак. Всего в рамках этого проекта психоэмоциональную поддержку оказали более 2000 семей. Об этом пишет издание Обозреватель.

На этот раз мероприятие состоялось в уютном курортном отеле VitaPark Старый Дуб, расположенном в живописном городе Трускавец. С родителями и детьми работали специалисты — психологи, арт-терапевты, аниматоры. Было также много развлечений для малышей — команда организовывала тематические праздники, концерты, интересные конкурсы.

"На проекте "Відновись" мы с 2022 года оказываем психологическую и эмоциональную поддержку семьям с детьми, чьи родители погибли, оказались в плену или пропали без вести. А также семьям, которые остались без родного дома. На этот раз мы расширили проект и пригласили принять участие в нем людей, пострадавших от российских воздушных атак, тех, чьи родные погибли или тяжело ранены, а также тех, кто потерял жилье. Решение об этом было принято после масштабных российских обстрелов 8 июля 2024 года, когда вражеские ракеты атаковали сразу несколько украинских городов и нанесли разрушения, в частности медицинскому центру "Охматдет" — крупнейшей детской больнице Украины", — отметила волонтер Фонда Наталья Приходько.

Уже на следующий день после обстрела "Охматдета" основатель Фонда Вадим Столар объявил о предоставлении помощи в размере 10 000 000 гривен. Из которых 5 000 000 гривен было передано на восстановление детской больницы, а еще 5 000 000 гривен направлено на психоэмоциональную помощь пострадавшим от воздушных атак в рамках проекта "Восстановись", что и было реализовано.

"Мы видим, насколько украинцы нуждаются в психологической поддержке, и вот уже три года предоставляем ее в рамках проекта "Відновись". Эта инициатива Фонда помогает людям, пострадавшим от войны, преодолеть уныние и найти мотивацию жить дальше. Это именно то, к чему мы стремимся — и это мотивирует нас работать в этом направлении столько, сколько нужно", — сказал Вадим Столар.