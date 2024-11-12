Достройка Хмельницкой АЭС соответствует обязательствам Украины в рамках климатического соглашения, — СМИ

Украина планирует завершить достройку третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, что позволит стране выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению.

Этот проект, направленный на уменьшение зависимости от ископаемого топлива, является важной частью климатической стратегии Украины, которая предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Об этом идет речь и материале УНИАН "Мир берет курс на развитие "атомки": Украина может быть среди лидеров", передает ТСН.

На фоне российских атак, которые значительно повредили энергетическую инфраструктуру, Украина сосредоточила усилия на ядерной энергетике как надежном источнике чистой энергии. В то же время страна получает поддержку международного сообщества: американская компания Westinghouse станет главным технологическим партнером в реализации проекта, а МАГАТЭ предлагает техническую помощь для интеграции новых энергоблоков в общую энергосистему.

Эти энергоблоки добавят в энергосистему страны 2,2 ГВт чистой энергии, что позволит Украине не только укрепить свою энергетическую независимость, но и способствовать достижению глобальных целей по сокращению выбросов. Как отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, реализация этого проекта является критически важной для стабильности украинской энергосистемы.

Ежегодные климатические конференции ООН, известные как COP (Conference of the Parties), являются ключевой площадкой для обсуждения и реализации целей Парижского соглашения, принятого в 2015 году. Именно тогда мировые страны договорились о совместных действиях для ограничения глобального потепления в пределах 1,5-2°C. На нынешнем саммите COP29, который проходит в Баку, Украина вновь подтверждает свою приверженность этим целям, делая ставку на развитие чистой ядерной энергетики как важного шага на пути к климатической нейтральности.