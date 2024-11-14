Военные требуют от представителей партии "Новые Лица" отказаться от ордена "За мужество", — СМИ

На сессии Ирпенского городского совета военные с трибуны призвали всех депутатов, которые незаслуженно получили государственные награды, отказаться от них и не хвастаться. В частности, они лично обратились к первому заместителю городского головы Ирпеня Андрею Кравчуку от партии "Новые лица" (племянник экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка) и предложили ему вернуть орден "За мужество" 3-й степени, передает УНИАН.

"Просим господина Кравчука ответить, за что он получил орден? Что вы делали и где вы были, если я вас видел последний раз четвертого марта, а после этого я вас нигде не видел?" — спросил один из военных с трибуны.

Кравчук заявил, что участия в боях он не принимал, а лишь занимался "материальным обеспечением и документальным оборотом". Он признал, что не достоин награды, как воины, погибшие во время боев. Известно, что в самые страшные для Ирпеня дни войны Кравчук находился в Винницкой области, тогда как настоящие защитники стояли на передовой, отдавая свои жизни и проливая свою кровь, но таких наград за эти бои не получали.

Также военные на сессии предложили депутату от "Новых лиц" Петру Королю отказаться от статуса участника боевых действий, об участии в которых громаде неизвестно.

"Если вы получили УБД за то, что сбежали, если вы получили какие-то награды, которые вам не принадлежат и которых нет даже у мертвых, пожалуйста, сложите их и никогда нигде их не афишируйте. Если мы будем об этом узнавать, то мы просто будем приходить и спрашивать и уже не официально, а с глазу на глаз", — заявил военный Сергей Янюк.

Напомним, Андрей Кравчук в мае был отстранен от исполнения обязанностей первого заместителя городского головы Ирпеня после того, как была обнародована информация об открытии уголовного производства (по. 4 ст 191 УК) относительно возможного хищения средств при проектировании капитального ремонта спортивной школы. Кравчук лично подписал акт приема выполненных работ.