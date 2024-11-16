Списал даже выводы и ссылался на неактуальные источники. Главу Хозяйственного суда Киевской области обвиняют в плагиате кандидатской диссертации, — СМИ

Председателя Хозяйственного суда Киевской области Павла Горбасенко заподозрили в академической недобропорядочности. В его диссертации кандидата юридических наук на тему "Общие положения методики расследования торговли людьми" обнаружили заимствованные фрагменты без надлежащего оформления цитирования, плагиат в выводах и сомнительную научную ценность. За, вероятно, фейковую научную степень судья получил более 1 млн грн надбавок к зарплате. Об этом сообщает программа "Судебный контроль с Татьяной Шустровой" на телеканале Эспрессо со ссылкой на заключение Общественного совета добродетели и анализ, проведенный председателем Совета ОО ТРОН, координатором антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светланой Благодетелевой-Вовк.

По словам журналистов, в отчете отмечается, что значительная часть работы Горбасенко была заимствована из других источников без надлежащих ссылок, что может свидетельствовать о его умышленных и систематических нарушениях академической добропорядочности.

Председатель Хозяйственного суда Киевской области защищался в сфере, которой никогда не занимался, что вызывает обоснованные сомнения в том, самостоятельно ли он писал эту работу. На плагиат указывают и выводы из диссертации, которые должны были быть результатом уникальной научной работы Горбасенко, но содержат отрывки из работы, защищенной в 2004-м году другим ученым — ныне профессором кафедры криминалистики и судебной медицины Национальной академии внутренних дел Вадимом Пясковским, говорится в материале СМИ.

По данным медиа, свою научную диссертацию Павел Горбасенко написал в Днепропетровском государственном университете внутренних дел и защитился в 2013-м году. Однако, данные, которые привлек к исследованию, вообще не были актуальными. В перечне источников указаны лишь несколько относительно свежих — 2008-го и 2009-го годов. Все остальное — литература не только 90-х, но и иногда 60-х годов прошлого века, две трети которой — российская.

Практически вся диссертация базируется на старом УПК, хотя на время защиты Горбасенко в 2013-м году действовал новый Уголовный процессуальный кодекс. Все это ставит под сомнение научную ценность диссертации судьи.

Стоит заметить, что для допущения к защите и после получения звания кандидата наук каждый диссертант должен публиковать статьи в научных изданиях, в том числе и международных. Таким образом подтверждается значимость его исследований, а также демонстрируется соответствие международным научным стандартам. Впрочем ни членам Общественного совета добропорядочности, ни представителям "Дисергейта" найти статьи Павла Горбасенко в таких научных изданиях не удалось, добавляют журналисты.

С 2014-го года до сих пор Павел Горбасенко за свою научную степень получил более 1 миллиона гривен надбавок к судейскому вознаграждению. Поэтому если будет доказано, что диссертация — плагиат, а научная степень — фейковая, можно считать, что судья 10 лет фактически обворовывал государство.

Продолжение квалификационного оценивания председателя Хозяйственного суда Киевской области Павла Горбасенко Высшая квалификационная комиссия судей назначила на 18 ноября, отмечает медиа.