С начала войны Метинвест направил на помощь Украине уже 8 миллиардов гривен

С начала полномасштабного вторжения Группа Метинвест Рината Ахметова направила на помощь Украине и ее гражданам 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн — это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании

Около 9 000 сотрудников Метинвеста мобилизованы — это один из самых больших показателей среди украинских компаний. Часть ветеранов уже вернулась с фронта и приступила к работе в компании. Чтобы поддержать защитников на пути адаптации к гражданской жизни, Метинвест внедряет комплексную экосистему реинтеграции ветеранов: им предлагают физическую и психологическую реабилитацию за счет компании, а коллективы обучают взаимодействию с демобилизованными коллегами.

Еще одним приоритетом Метинвеста в условиях войны является благополучие сотрудников, членов их семей и жителей городов присутствия. В рамках гуманитарной инициативы "Спасаем жизни", основанной в начале полномасштабного вторжения, помощь получили 516 тысяч мирных граждан. Благодаря донорам и партнерам, в Украину доставлено ориентировочно 4 200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой необходимости, а больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн.

Первоочередным же приоритетом Метинвеста является помощь Силам обороны Украины: на это направлено более 4,4 млрд грн. Вся поддержка оказывается в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Продукция поставляется военным бесплатно, как вклад в защиту украинских городов.

Метинвест является одним из крупнейших доноров армии среди частных компаний: он наладил системные поставки на фронт техники и оборудования. Украинские воины уже получили 5 553 разведывательных дрона, 2 003 тепловизора, 551 авто, в том числе "скорые", а для их заправки — 1,5 млн литров топлива. Компания передала армии 31 500 аптечек и турникетов, а также поддерживает развитие тактической медицины в Украине в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE.

Одной из важнейших разработок компании являются специальные мобильные укрытия — стальные "крыивки", устанавливаемые под землей: на передовую направили уже 651 укрытие. Кроме того, на базе "крыивок" Метинвест создает командные пункты, а осенью этого года — построил первый в Украине подземный госпиталь. Он укомплектован современным медицинским оборудованием и может принимать более 100 пациентов в сутки. Стоимость проекта — более 20 млн грн.

Также компания изготовила и передала Силам обороны 246 экранов для защиты бронетехники от FPV-дронов, 61 "ловец ланцетов", 63 щита для фронтового транспорта, 23 противоминных трала. Сталь Метинвеста также используется для изготовления пластин для бронежилетов, противотанковых ежей, минибастионов и мобильных автомобилей-багги, служащих армии.

"С начала полномасштабного вторжения Метинвест мобилизовал все ресурсы, чтобы поддержать армию, мирных граждан, своих сотрудников и обеспечить устойчивость экономики. Эти 1 000 дней войны мы пережили благодаря преданной работе каждого нашего сотрудника. Нам удалось не только сохранить компанию, но и стать надежным тылом для страны. И сегодня наши стремления и действия остаются неизменными — делать все от нас зависящее для победы Украины и ее послевоенного восстановления", — говорит Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.