Проблема системная: Минобороны не проверяет качество минометных мин, которые "Укроборонпром" поставляет на фронт

Украинские защитники на фронте вынуждены и в дальнейшем использовать бракованные минометные мины производства "Укроборонпрома". Новое видео обнародовал журналист Юрий Бутусов, передает"Цензор".

Это уже второй случай за последний месяц, когда украинские защитники жалуются, что боеприпасы от этого производителя низкого качества.

Журналист отмечает, что после огласки из военного подразделения часть мин забрали на склад для расследования, в чем причина несрабатывания. Но, пока идет расследование, другие подразделения вынуждены использовать бракованные мины от "Укроборонпрома", которые не срабатывают.

"Одну партию забрали, но еще такая же партия с браком осталась. И эти мины нужно немедленно забрать. Нужно не просто забрать, нужно понять, кто и как планировал производство таких мин, кто и как отвечает за качество", — отмечает Бутусов.

Стоит отметить, что проблема не только в "Укроборонпроме". До сих пор нет реакции и от Министерства обороны Украины, которое не выяснив причины, почему предприятие украинского ОПК выпускает некачественную продукцию, продолжает контрактовать мины на миллиарды гривен, не проверяет качество продукции, продолжает принимать и поставлять на фронт бракованные мины. И эта проблема системная и, судя по всему, довольно масштабная.

"Кто отвечает за военную приемку из военных руководителей. Почему такие мины без проверки качества были переданы в военные подразделения и на это надо обратить внимание, дать правовую оценку", — констатирует Бутусов.