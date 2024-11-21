Як отримати мікрокредит на короткий термін в Україні з "Аванс Кредит"

Мікрокредити — популярний вид позики в Україні. Це швидко, зручно і, якщо дотримуватись умов мікрофінансової організації (МФО), ще й вигідно. Їх можна отримати без довгих перевірок та поручителів, що дозволить вам використати вільний час на більш приємні справи.

Мікрозайм на 30 днів від МФО "Аванс Кредит": переваги та недоліки

Мікрозайм на 30 днів — це короткострокова фінансова операція, яка дає вам змогу отримати невелику суму грошей строком до одного місяця. Зазвичай — від 1000 до 20 000 грн.

Для оформлення такого мікрозайму вам знадобиться мінімальний набір документів — паспорт та ідентифікаційний код. Також необхідно мати картку будь-якого банку України та активний номер телефону.

Переваги мікрокредитування:

немає потреби підтверджувати платоспроможність;

час оформлення мікрозайму — до 15 хвилин;

кошти можна переказати на картку обраного вами банку;

широкий вибір тарифних планів.

Слід враховувати те, що відсоток за прострочений платіж зазвичай вищий, ніж у банках. Але якщо ви відповідально ставитеся до своїх фінансових зобов'язань, вам нема про що хвилюватися.

На що слід звернути увагу перед оформленням мікрозайму

Щоб уникнути непорозумінь після оформлення, слід ще на етапі заповнення анкети звернути увагу на певні чинники:

Наявність ліцензії у установи, яка пропонує послуги мікрокредитування: МФО "Аванс Кредит" має ліцензію на фінансову діяльність, видану НБУ, з правом надання коштів та банківських металів у кредит.

Умови договору, строки погашення кредиту та процентні ставки: "Аванс Кредит" розробив зручний калькулятор на сайті, який одразу вам покаже суми регулярних платежів та переплати.

Якщо обидва пункти виконані, можна сміливо довіряти установі та без вагань оформлювати мікрокредит.

Особливості мікрозайму на 30 днів

Чітко окреслена дата вже натякає на те, що такі мікрозайми мають певні особливості:

визначений термін: 30 днів — саме через цей період ви повинні повернути кошти;

фіксована сума і відсотки: ви одразу знаєте, скільки позичаєте і скільки повертаєте.

На сайті МФО "Аванс Кредит" ви зможете оформити мікрозайм на 30 днів за 10–15 хвилин, не встаючи з дивана. Все прозоро та орієнтовано на зручність клієнта.

Як погасити кредит?

МФО "Аванс Кредит" має перевірених партнерів з прийому платежів за кредитами, щоб ви не витрачали час на пошуки відповідних установ.

Погасити позику можна такими способами:

на головній сторінці "Аванс Кредит" через "Особистий кабінет";

через термінали самообслуговування Citi 24 або на їхньому вебсайті (Банки та фінансові послуги → кредитні організації →AvansCredit Погашення кредиту);

через термінали самообслуговування Easy Pay або через сайт (Кредити → погашення кредитів →AVANS Credit: погашення кредиту).

Також всі, хто скористався послугою мікрозайм на 30 днів від "Аванс Кредит", можуть сплатити кредитну заборгованість, звернувшись у будь-який банк на території України або на "Нову пошту" чи "Укрпошту". До того ж зручно зробити повне чи часткове дострокове погашення.

Після повного погашення поточного кредиту ви одразу можете оформити наступний, якщо виникне така потреба.

І наостанок…

В Україні ринок мікрофінансування суворо контролюється Комісією з регулювання ринків фінансових послуг та Національним банком України. Це, своєю чергою, гарантує безпечність операцій з кредитування населення та захист прав позичальників.

Тож для отримання кредиту головне обрати надійну та перевірену установу з відповідними ліцензіями та дозволами.