Лідери в своїй галузі: як компанія INSORTEX попри війну нарощує виробництво та постачає обладнання у ЄС

INSORTEX — українська компанія-виробник промислового обладнання. Свою справу розбудовували в складний час: спочатку ринок паралізував коронавірус, потім розпочалося повномасштабне вторгнення, але попри все компанії вдалося щорічно вдвічі збільшувати обсяги виробництва та наростити штат, і за короткий термін стати лідером в своїй галузі. Основним напрямом роботи підприємства є виробництво обладнання для сортування та переробки свіжих та заморожених ягід. Більшість компаній на ягідному ринку України купують обладнання саме у INSORTEX. Проте обладнанням для агропромислового сектору можливості компанії не обмежуються. За останні кілька років додалися і нові галузі. INSORTEX пропонує інженерні рішення для хлібопекарної галузі, конвеєрні лінії для сирних заводів, мʼясо-молочної продукції, сортування сміття, облаштування благоустрою, опалення, оборонної промисловості, тощо. Компанія є стовідсотково українською, зацікавлена у нарощуванні присутності на внутрішньому і зовнішніх ринках. Зокрема, планує відкривати представництво в Європі.

Компанія INSORTEX виготовила на замовлення та поставила обладнання для компанії Releaf paper, що являється розробником запатентованої технології виробництва паперу з опалого листя. 14 листопада 2024 року було офіційне відкриття у Парижі першого у світі індустріального виробництва целюлози з цього матеріалу.

Інженери та фахівці підприємства виготовили та змонтували частину виробничої лінії, які відповідають за процеси, пов'язані з підготовкою листя до подальшої переробки, включаючи сортування та транспортування сировини.

Постійними Клієнтами компанії INSORTEX вже стали такі відомі компанії як, УКРОЛІЯПРОДУКТ, Клуб сиру, Київський пекарний дім, Releaf paper & bags, Meest express, Фоззі групп, Ярофрут, та багато інших.

Окремий відділ компанії INSORTEX спеціалізується на індивідуальному проектуванні та інноваційних розробках, створюючи рішення, адаптовані до специфічних потреб та вимог кожного клієнта.

Компанія прагне до постійного вдосконалення і впровадження новітніх технологій, щоб забезпечити найкращі результати.

Компанія INSORTEX виготовляє обладнання відповідно до найвищих європейських стандартів якості. Продукція не лише відповідає вимогам ринку, але й перевершує очікування завдяки постійному прагненню до досконалості.

Компанія пишається тим, що їхня продукція має сертифікати СЄ, які підтверджують відповідність європейським стандартам якості. Крім того, INSORTEX працює за стандартами ISO 9001:2018. Цей міжнародний стандарт визначає вимоги до системи менеджменту якості та підтверджує, що всі процеси в компанії організовані максимально ефективно. Стратегія компанії "INSORTEX" не лише закріпитися на міжнародному ринку, але й стати ключовим гравцем у глобальній індустрії переробки та виробництва обладнання.

Наша мета – забезпечити наших клієнтів найвищою якістю обладнання та передовими технологіями, що дозволить їм досягти успіху у своїх галузях. Ми прагнемо бути надійним партнером, пропонуючи інноваційні рішення, що відповідають найвищим стандартам якості і ефективності. Ваш успіх – наше головне завдання- каже (говорить) директор компанії INSORTEX Далєр Саідов.

Плани:

Як компанія, що невпинно прагне до вдосконалення та інновацій, ми маємо чіткі та амбітні плани на найближчі роки. Розширення ринку збуту на Польщу та ЄС. Виходячи на нові перспективні ринки Польщі та Європейського Союзу наше обладнання вже зарекомендувало себе як надійне і ефективне рішення для різних галузей, і ми переконані, що на нових ринках ми зможемо надати наші передові продукти та послуги ще більшій кількості клієнтів. Експорт дозволить нам не лише збільшити обсяги продажів, а й зміцнити нашу міжнародну присутність, забезпечуючи інноваційні рішення для переробки в широкому спектрі країн Європи.

Наші стратегічні цілі на перспективу демонструють наше прагнення до зростання та розвитку. Ми впевнені, що ці кроки дозволять нам не лише зміцнити наші позиції на наявних ринках, а й відкрити нові можливості для співпраці та інновацій. Спільно з нашими партнерами та клієнтами ми готові до нових досягнень і впевнено дивимося в майбутнє.

INSORTEX — інженерні інновації для промислової досконалості!