5 навыков, которые ребенок получит во время дистанционного обучения
В современном мире образование выходит за пределы школьного класса. Дистанционное обучение, которое предлагают онлайн-школы, становится все более популярным среди родителей и учеников. Однако это не только об усвоении школьной программы. Онлайн-обучение развивает ключевые навыки, которые будут полезны ребенку на протяжении всей жизни.
Рассмотрим пять из них
1. Самостоятельность и ответственность.
Дистанционное обучение требует от ребенка способности планировать свой день, выполнять задания без постоянного надзора и придерживаться дедлайнов. Таким образом ученик становится более организованным.
2. Тайм-менеджмент
В дистанционной школе ученики учатся распределять время между уроками, домашними заданиями и отдыхом. Гибкий график позволяет работать в удобном ритме, но это также требует дисциплины.
Составляя собственное расписание, ребенок быстро понимает, как эффективно планировать день, чтобы успевать все и одновременно избегать переутомления.
3. Цифровая грамотность
Онлайн-обучение предполагает активное использование современных технологий. Дети быстро осваивают работу с компьютерами, планшетами, программами для создания презентаций и тому подобное.
Цифровая грамотность — это один из базовых навыков XXI века, который важен в любой сфере деятельности.
4. Критическое мышление
Во время дистанционного обучения ученики имеют больше возможностей самостоятельно искать информацию, анализировать ее и формировать собственное мнение.
5. Способность адаптироваться к изменениям
Онлайн-обучение учит учеников гибкости и умению быстро адаптироваться к новым условиям. Переход между различными платформами, работа с новыми инструментами или изменение графика обучения развивают устойчивость к изменениям. Ученики, которые привыкают к адаптации с раннего возраста, лучше справляются со стрессовыми ситуациями и быстрее находят решения для новых вызовов.
В Украине есть немало дистанционных школ, одна из лучших — Онлайн-школа "Альтернатива". Это современная дистанционная школа, которая обеспечивает получение полного общего среднего образования с 1 до 11 класса и выдает документы государственного образца. Уже 9-ый год она уверенно держит лидерские позиции на рынке.
Онлайн-школа "Альтернатива" предлагает учебный контент в различных форматах: студийные видеоуроки, альтернативные авторские материалы с динамическим монтажом, содержательные конспекты, творческие задания, тесты и ссылки на дополнительные источники.
Общение с учителями происходит через персональные чаты и онлайн-трансляции с классом, которые проводятся для закрепления или дополнительного объяснения материала.
Онлайн-школа "Альтернатива" также создала уникальную мотивационную систему достижений, которая поощряет учеников к добросовестному обучению. Самых старательных школьников в конце каждого учебного года награждают ценными подарками, такими как музыкальные колонки, наушники, планшеты и тому подобное.
Преимущества обучения в "Альтернативе":
- Обучение в любом удобном месте при наличии интернета.
- Уменьшение психической и физической нагрузки на учащихся.
- Качественные студийные и авторские видеоуроки с динамическим монтажом.
- Объективная система оценивания.
- Доступная стоимость обучения и скидки от 20% до 99% для льготных категорий.
- Отсутствие буллинга благодаря комфортной онлайн-среде.
- Возможность родителям контролировать успеваемость детей.
- Подготовка к НМТ (ВНО).
- Дополнительные увлекательные курсы.
- Онлайн-консультации с учителями и постоянная связь в чатах.
- Доступ к архиву уроков за прошлые годы.
- Бесплатный доступ к урокам в течение лета.
- Мотивационная система достижений за успешность и активность.
- Авторские познавательные проекты в соцсетях.
- Конкурсы, розыгрыши и участие в олимпиадах.
- Возможность обучения в экстернате.
Дистанционное обучение — это больше, чем просто уроки онлайн. Это возможность развить навыки, которые останутся с ребенком на всю жизнь.
Эти навыки — инвестиция в будущее каждого ребенка, который учится не просто ради оценок, а ради успешной жизни.
Автор: Сапунова Анастасия