СИЛА ТРЬОХ: обрано трійку найкращих ноутбуків зі штучним інтелектом

Знижки й акції до "чорної п’ятниці" тривають.

Вибір нового ноутбука для дозвілля чи роботи може бути стресовим, непростим, але завжди – є важливим і відповідальним. Невдало підібраний сучасний девайс здатен затьмарити радість від користування ним, звести нанівець ваш проєкт, змарнувати час дозвілля, не дозволивши насолодитися грою. Поки ще актуальні знижки "чорної п’ятниці", "Фокус" намагався розібратися у характеристиках найкращих ноутбуків на ринку, й обрав ТОП-3 найвдаліших сучасних моделей. Ми звернули увагу на ноутбуки ASUS із приголомшливою якістю зображення завдяки OLED-дисплеями та підтримкою штучного інтелекту.

Плавна динаміка: приголомшливий Vivobook S 15

Витончений і елегантний – перше враження від 15,6-дюймового Vivobook S 15 (S5507). Одразу й не віриться, наскільки потужним є цей красень від ASUS.

Це перший комп’ютер Copilot+ PC нового покоління, у якому реалізовано найновіші інструменти ШІ Windows. Цей ARM-ноутбук працює на базі процесорної платформи Snapdragon X із вбудованим нейронним процесором (NPU) Qualcomm Hexagon. Його продуктивність — до 45 TOPS для прискореної локальної обробки даних.

Не лише графічні дизайнери й художники оцінять підтримку 100% колірного простору DCI-P3 (133% sRGB). Так, це означає, що цей дисплей можна використовувати для професійної роботи з графічним контентом. Під час презентації проєкту технологія OLED виграшно дозволить отримати широкі кути огляду, що при спільному перегляді особливо важливо.

Насолоджуватися винятковою якістю зображення дозволяє чудовий OLED-дисплей ASUS Lumina, сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 600. Експерти уже оцінили ці насичені кольори, глибокі чорні відтінки та високу контрастність (1 000 000 : 1). Завдяки цьому кожен візуальний елемент виглядає особливо живим і реалістичним. Надзвичайно низький час відгуку в 0,2 мс гарантує плавність відтворення динамічних сцен.

Vivobook S 15 має також усі порти, необхідні для підключення периферійних пристроїв і моніторів: 2 порти USB4 (Type-C) з можливістю заряджання й виведення зображення, два порти USB Type-A, HDMI 2.1 TMDS, комбінований аудіороз’єм, зчитувач карт Micro SD.

Ноутбук Vivobook S 15 оснащений бездротовим модулем Qualcomm стандарту Wi-Fi 7, який забезпечує блискавичне з'єднання у трьох частотних діапазонах, що працює в 4,8 раза швидше, ніж попереднє покоління Wi-Fi. Пристрій пройшов також випробування відповідно до вимог військово-промислового стандарту США MIL-STD-810H, що підтверджує його міцність і надійність.

Акумулятор, який не підведе протягом дня – важлива перевага і виклик часу. Цю опцію ладні будуть оцінити ті, кому важлива мобільність. Висока ємність (70 Вт·год) акумулятора в поєднанні з енергоефективною платформою забезпечить автономність у понад 18 годин.

Вгадайте, як швидко можна буде зарядити ваш девайс? Неймовірно, але технологія швидкого заряджання дасть змогу відновити 60% заряду лише за 49 хвилин.

Що іще?

Навіть під час тривалого перебування за ноутбуком, OLED-дисплей дбатиме про комфорт вашого зору. Він-бо випромінює на 70% менше шкідливого синього світла, аніж традиційні дисплеї. Цю якісну опцію, яка забезпечує комфорт для очей і дбає про зір, підтверджено сертифікатом лабораторії TÜV Rheinland.

Цікавою особливістю пристрою є клавіатура з однозонним RGB-підсвічуванням, що підтримує персоналізацію, і окремою клавішею Copilot для миттєвого доступу до інструментів штучного інтелекту.

За бажання, ноутбук може бути оснащений до 32 ГБ оперативної пам’яті, а для зберігання даних передбачено швидкісний накопичувач місткістю до 1 ТБ.

Природні лінії: стильний Zenbook S 16

Уявіть собі потужну силу під металевим корпусом завтовшки лише 1,1 см. Це ASUS Zenbook S 16 (UM5606) – перший 16-дюймовий ноутбук ультрапортативної серії Zenbook зі штучним інтелектом. Амбітна розробка компанії оснащена сучасним процесором AMD Ryzen AI 9, оперативною пам’яттю обсягом до 32 гігабайтів і SSD-накопичувачем місткістю до 2 терабайтів.

Він зачаровує одразу зовнішнім виглядом. Виробники надихалися природою, тож постав гаджет у білому відтінку Scandinavian White та в класичному сірому Zumaia Gray. Для виготовлення кришки корпусу використали ексклюзивний матеріал Ceraluminum™, що відрізняється високою твердістю. Тонкий і надійний – це як виграти супер-приз.

ASUS Zenbook S 16 пропонує користувачам справжню потужність і технології штучного інтелекту наступного покоління. Новий процесор від AMD може похвалитися TDP до 28 Вт і має вбудований модуль Ryzen AI, який забезпечує продуктивність до 50 TOPS для прискорення роботи сучасних ШІ-застосунків. А акумулятор ємністю 78 Вт·год допомагає користувачам працювати в автономному режимі протягом усього дня.

Новий Zenbook S 16 створений для комфортної та інтуїтивної роботи користувача. Клавіатура ASUS ErgoSense оснащена окремою клавішею Copilot, що дозволяє одним натисканням викликати ШІ-помічник Windows.

Zenbook S 16 також оснащений повним набором інтерфейсних портів, зокрема двома USB4 (Type-C), USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, картридером SD і комбінованим аудіороз’ємом, що дозволяє легко підключати пристрої в дорозі. Бездротовий модуль стандарту Wi-Fi 7 із сертифікацією ASUS WiFi Master Premium гарантує швидке й надійне з’єднання, де б ви не були.

Фішка нового ноутбука – його екран. Реалістичне зображення забезпечує яскравий і чіткий 16" OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц. Він пройшов сертифікацію Pantone Validated і DisplayHDR True Black 500, які підтверджують високу точність відтворення кольорів і якісну підтримку технології HDR. Колірне охоплення 100% DCI-P3 на рівні кінематографічного стандарту гарантує відтворення насичених відтінків.

Що іще?

Для дозвілля і не тільки, а також для вражень, наче у кінотеатрі, Zenbook S 16 оснащений потужною аудіосистемою із шістьма динаміками, сертифікованою Harman Kardon – видатне інженерне досягнення в такому тонкому пристрої. Два високочастотних і чотири низькочастотних динаміки відтворюють повноцінний багатовимірний звук з технологією Dolby Atmos. Результатом є настільки якісні зображення й звук, які додають емоційності фільмам, іграм і музиці.

Великий і гладкий тачпад відповідає "золотому" співвідношенню сторін екрана 16:10, що забезпечує інтуїтивне керування пристроєм. Зверніть увагу на додаткову площу — вона полегшує використання інтуїтивних жестів, тож користувачі можуть одним доторком регулювати гучність звуку та яскравості екрана, а також швидко запускати відео.

Футуристична потужність: революційний Zenbook DUO

Винятковий гаджет для тих, хто потребує більше тут і зараз – портативний і функціональний ноутбук з двома екранами ASUS Zenbook DUO (2024) (UX8406).

Він оснащений двома великими 14-дюймовими дисплеями ASUS Lumina OLED зі співвідношенням сторін 16:10, високою роздільною здатністю до 3K і частотою оновлення 120 Гц.

Виробники надихалися футуристичними пейзажами динамічного міста, яке постійно у русі. Тож радять використовувати два екрани як один великий 19,8-дюймовий дисплей для зручного перегляду або ж розділити робочий простір на два, щоб "жонглювати" декількома завданнями одночасно. Обидва дисплеї є сенсорними і підтримують активний стилус ASUS Pen з 4096 рівнями натискання, що робить роботу з ними максимально зручною й інтуїтивно зрозумілою.

Новий Zenbook DUO здатен вразити новим рівнем візуальної досконалості. Ноутбук ідеально підходить для дизайнерів, фотографів ті інших творчих фахівців, адже гарантує надзвичайно точне відтворення професійної гами кольорів і широкі кути огляду. Чого варта глибина кольорів на OLED-дисплеях Zenbook DUO зі 100% охопленням колірного простору DCI-P3.

Крім того, технологія OLED значно знижує рівень шкідливого синього світла порівняно з традиційними РК-дисплеями, роблячи тривалу роботу за пристроєм безпечнішим для ваших очей. Аудіосистема з підтримкою технології Dolby Atmos сертифікована Harman Kardon.

Процесор ноутбука Intel Core Ultra містить модуль, який виконує роль нейронного процесора (NPU), що прискорює роботу алгоритмів штучного інтелекту. Завдяки ньому Zenbook DUO демонструє вищу продуктивність у програмах для відеоконференцій, редагування фото та відео, а також інших завданнях, що задіюють штучний інтелект. Крім того, 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувач місткістю до 2 ТБ гарантують швидку й плавну роботу ноутбука в багатозадачному режимі, а акумулятор ємністю 75 Вт·год забезпечить автономність протягом цілого дня.

Гаджет має кілька портів: два Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1 і зручний 3,5-мм аудіороз'єм, тож жодні адаптери під час подорожей не потрібні.

Що іще?

Корпус із магнієво-алюмінієвого сплаву робить Zenbook DUO не лише елегантним, але й міцним. Попри два великі екрани, він залишається неймовірно портативним пристроєм, який зручно брати із собою у поїздки: за товщини 14,6 мм ноутбук важить лише 1,65 кг, разом з окремою клавіатурою.

Знімна клавіатура з вбудованим акумулятором залишає вибір: працювати за ноутбуком можна як із традиційним пристроєм, або ж використовувати його екрани без клавіатури, щоб максимально розширити робочий простір.

Крім того, нижній екран можна використовувати як повнорозмірну віртуальну клавіатуру, а спеціальний шарнір дозволяє розкривати екрани на 180°, що дає змогу розмістити Zenbook DUO горизонтально, наприклад, для демонстрації контенту під час онлайн-конференцій.

Подарунки від ASUS

Придбати ноутбуки ASUS зі знижкою до "чорної п’ятниці" можна в мережі партнерів, а також в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна. Переваги онлайн-магазину магазину ASUS не зайве нагадати іще раз: це офіційна продукція з фірмовою гарантією, якісне обслуговування, покриття всієї України (за винятком тимчасово окупованих територій), швидка доставка.

Окрім хороших цін, ASUS пропонує користувачам акцію, за умовами якої вони можуть отримати безкоштовно додатковий рік гарантії для свого пристрою. Для цього новому покупцю ноутбука необхідно лишень залишити відгук про гаджет на офіційному сайті компанії.

Акція триває до кінця року, а докладніше про неї можна дізнатися на сторінці: "Ваш голос має значення". ASUS упевнений у якості власної продукції, але хоче також почути нові думки про його інноваційні пристрої.