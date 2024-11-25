Интуиция как бизнес-стратегия: как Михаил Поплавский пишет собственную историю успеха

Вилена Воронова, известный брендолог, кандидат наук по социальным коммуникациям, основательница и генеральный директор Международного брендингового агентства "BRANDING & BRANDING & CONSULTING VVV", накануне 75-летия Михаила Поплавского предоставила экспертную оценку успешности личного бренда юбиляра. По ее мнению, это уникальный пример сочетания эпатажа, креатива, творчества и бизнеса. Как мастер построения эмоциональной связи с аудиторией, он доказал, что подлинность и интуиция могут быть ключевыми элементами успеха.

Поговорим о секретах построения персонального бренда, экономической эффективности его проектов и том, как "поющий ректор" превращает любую идею в прибыльный бизнес.

- Какой бренд можно считать успешным? Какие есть "рецепты", чтобы стать владельцем капитализированного бренда? В чем по Вашему мнению секрет персонального бренда Михаила Поплавского?

- Успешный бренд — это результат системной работы, сочетания многих факторов и уникальной идентичности. Не существует магической формулы, которая автоматически создает ценный бренд. Основной "рецепт" — это глубокое осознание своих сильных сторон, постоянная работа над собой и правильное позиционирование.

Михаил Поплавский является прекрасным примером того, как личная уникальность, мастерство, коммуникационные навыки и сильная интуиция могут стать основой для создания персонального бренда. Он всегда акцентирует внимание на индивидуальности, что вызывает доверие и эмоциональную связь с аудиторией. Сегодня он подтвердил факт того, что в мире нет ничего зеркального. Все индивидуально и неповторимо. И доминирующую позицию в этой иерархии неповторимости занимает ЧЕЛОВЕК. А еще сила его собственного бренда в подлинности.

- В подлинности? Удивили. Трудно поверить, что в наше время там где есть место пиару и PR-технологиям может остаться место для подлинности?

- Подлинность — это основа успешного бренда. Потребители ожидают, что ценности, которые он декларирует, будут соблюдены полностью. Честность и прозрачность — ключ к долгосрочному успеху.

Михаил Поплавский — это человек, который умеет очаровать своим откровенным подходом. Читая его книги или слушая интервью, ты чувствуешь искренность и эмоциональность, которые невозможно игнорировать. Его смелые заявления и нестандартный взгляд вызывают реакцию, привлекают внимание и оставляют след в памяти.

Исследования показывают, что эмоциональная реклама работает лучше: она формирует доверие и положительное отношение к бренду. Поплавский понимает это и умело использует эмоции как инструмент для общения со своей аудиторией.

В мире, где многие прячутся за масками или играют роли, Поплавский отличается тем, что остается собой. Он — мастер создания яркого шоу, но это всегда шоу о правдивости и индивидуальности, а не об игре по чужим сценариям. Его формат — это подлинность, которая вдохновляет.

Он всегда использует свой шанс и пишет собственную историю, став сценаристом и режиссером своей жизни, доверяя собственной интуиции, которая как дар Творца помогает ему не изменять себе и жить так, чтобы о нем сказали: "Veni, vidi, vici".

- Михаила Поплавского сегодня можно считать человеком-брендом? Или все же это миф, который удачно используется для собственного пиара?

- Михаил Поплавский — это человек-бренд, и это не просто миф или результат удачной PR-кампании. Продуманная и сильная стратегия, которая базируется на сочетании харизмы, упорного труда и смелости быть собой.

Как говорится: "Создавайте о себе легенды, ведь даже Боги начинали с этого". Легенды привлекают внимание, заряжают энергией и формируют интерес. В случае Поплавского он всегда оставался в центре внимания — кто-то восхищался его талантом, кто-то критиковал. Но это разнообразие реакций лишь усиливало его узнаваемость, а через его образ привлекалось внимание к возглавляемому им Университету культуры.

Сегодня бренд Поплавского стал чем-то большим — он объединяет его личностные качества, ценности с новыми инициативами и проектами. Он фактически показал, как капитализировать свой бренд и использовать его как платформу для создания новых успешных стартапов. Это его уникальный вклад в построение современного брендинга в Украине.

Использование теории стресса в PR-кампаниях — это рискованный, но иногда очень эффективный инструмент. Например, Михаил Поплавский, доказал это своим проектом "Поющий ректор как технология". Несмотря на критику и негативные комментарии вроде "Кто дал ему микрофон?", этот PR-ход стал успешной коммуникационной стратегией, которая принесла неоспоримый успех.

Поплавский рискнул привлечь внимание к себе через противоречивость, доводя аудиторию до своеобразного "стресса". Однако именно это позволило ему построить прочную эмоциональную связь с публикой. Телевизионные шоу, концерты, перформансы — все эти средства помогли установить раппорт с аудиторией и вызвать эмпатию.

Поплавский умеет ломать стереотипы и устранять клише. Он создал новую парадигму в своей сфере — строить бренд через смелость, экспрессию и уникальность. Его деятельность выходит за пределы творчества: он сделал Киевский национальный университет культуры и искусств настоящим брендом, сильным и узнаваемым в Украине. Это яркий пример того, как личность может трансформировать институцию и сделать ее символом качества и инноваций.

Сегодня Михаил Поплавский, ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ), своим упорным трудом и новаторским подходом сделал университет настолько узнаваемым, что его называют просто — "университет Поплавского" и занимает лидирующие позиции в топрейтингах среди ЗВО.

Михаил Поплавский не только развивает заведение, он активно работает над повышением конкурентоспособности украинского образования, ведь понимает его важность для интеллектуального и духовного развития общества. Он легко разрушает культурные стереотипы, создавая новые тренды, и привлекает к работе лучших специалистов. Его талант заключается в умении объединять тех, кто готов работать на благо культуры, видя ее как основу государственности и духовную силу нации. Его университет стал не просто образовательным учреждением, а символом национального духа и современного подхода к культуре.

- А если перейти на язык экономический, то что в первую очередь Вы можете сказать о бренде Михаила Поплавского?

- Бренды призваны обеспечивать своим владельцам прибыль. Точка. Если ваш бренд не приносит вам прибыли, значит, вы, вероятно, наслушались бреда и пустой болтовни о брендинге. Я уже говорила, что Поплавский удачно капитализировал свой личный бренд. Он знает основы поведения потребителя, знает основы маркетинга, а также все остальные механизмы бизнеса, которые используются для создания и поддержания бренда на современном рынке. Его сеть ресторанов "Батьківська Хата" стала не только проукраинской гастрономической визитной карточкой, но и культурным маркером. Она популяризирует украинскую кухню и национальные традиции, превращая трассу "Киев-Одесса" в туристически-привлекательный маршрут.

Это узнаваемый гастрономический бренд, который базируется на традиционных украинских блюдах — варениках, борще и даже крапиве. Он удачно соединил гастрономию и туризм, показывая, как национальная кухня может мотивировать туристов и привлекать инвесторов.

- Есть ли взаимосвязь успешности личных брендов с брендом страны?

- Успешные украинцы — успешная Украина. Михаил Поплавский продвигает не только свой личный бренд и Университет культуры, но и украинскую культуру, идентичность и идею национальной гордости.

От "простого парня из села" до "поющего ректора" и общественного деятеля. Он не просто популяризирует себя, а строит национальный бренд.

Одним из ключевых его достижений является создание проектов, которые поддерживают украинское искусство и молодые таланты. Например, детский телевизионный конкурс "Крок до зірок" дал многим молодым артистам возможность сделать первые шаги к успеху. Благодаря таким инициативам Поплавский не только популяризирует украинскую песню, но и формирует основу для будущих поколений, верящих в силу своего таланта и нужности своей стране.

Михаил Поплавский ориентируется на будущее, создавая новые идеи и проекты. Его личный бренд неразрывно связан с брендом страны.

Он понимает, что бренд Украины — это ежедневная работа, каждый должен вносить в него свой вклад. Люди, которые достигают успеха, становятся своеобразными амбассадорами своего государства.

Поплавский доказал, что сила бренда "Украина" — в ее эмоциональном наполнении. Он объединяет вокруг себя тех, кто готов вкладывать свои усилия в развитие нации, чтобы каждый мог гордиться своей страной. Его миссия — помочь Украине занять достойное место в мире, благодаря культуре, творчеству и национальной идентичности.