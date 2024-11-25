Соратница активиста Шабунина поддержала закон, который позволит коррупционерам избегать конфискации имущества, — СМИ

Среди народных депутатов, голосовавших за закон, который позволит коррупционерам, пошедшим на сделку со следствием, избегать конфискации имущества, есть бывшая сотрудница Центра противодействия коррупции и давняя соратница Виталия Шабунина — Анастасия Радина, которая поддержала этот законопроект. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс недавно приняла Верховная Рада, пишет "Закон и бизнес". Об этом сообщает УНИАН.

В частности, из ст. 77 Уголовного кодекса исчезла норма, которая предусматривала конфискацию имущества как дополнительное наказание за уголовное или коррупционное правонарушение.

"Примечательно, что В.Шабунин сегодня утром возмутился таким голосованием... Очевидно, указанные изменения в УК приняты с целью обеспечения безопасности коррупционеров от конфискации преступных активов. Поэтому редакция соглашается с В.Шабуниным, что это сделано в угоду коррупционерам, и именно его люди способствовали этому, по его словам, "кидку европейцев", — отмечает издание.

Радина, которая поддержала этот законопроект, с 2016-го до 2019 годов была руководителем адвокационных программ "Центра противодействия коррупции". Впоследствии она была одним из лидеров кампании по созданию в Украине Высшего антикоррупционного суда, а также является экспертом по налоговому законодательству.