Состояние Ахметова упало больше всего среди крупных бизнесменов, — NV

Состояние Рината Ахметова в 2024 году упало почти на четверть, говорится в новом рейтинге издания NV.

Ахметов потерял больше всех среди крупных бизнесменов страны.

"Это почти на четверть меньше по сравнению с предыдущим годом. Почти все компании SCM попали под огонь российской армии", — говорится в материале издания.

На второй строчке после Ахметова — Виктор Пинчук. Его состояние в 2024 году наоборот выросло на 28% до 2,2 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров семья Петра Порошенко. Его состояние за 2024 год по данным журналистов выросло на 22%.