Деятельность Залужного, Буданова и Зеленского украинцы одобряют больше всего, — опрос

Украинцы наиболее положительно оценивают деятельность Валерия Залужного на посту посла Украины в Великобритании, Кирилла Буданова на должности начальника Главного управления разведки и Владимира Зеленского на посту президента. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Оценка социально-политических настроений населения Украины", проведенного Центром "Социальный мониторинг" 15 — 21 ноября 2024 года по заказу American Political Services, LLC.

В частности, работу Валерия Залужного положительно оценили 66% респондентов. Кирилл Буданов получил одобрение 65% граждан, то есть его отставание от лидера — в пределах статистической погрешности. Деятельностью Владимира Зеленского довольны 46% опрошенных.

Кроме того, украинцев опросили относительно доверия к публичным лицам и институтам. Первое место ожидаемо заняла армия с 90% доверия. На второй строчке оказались волонтеры, которым доверяют 80% респондентов. Главное управление разведки заняло третью позицию с 61% доверия украинцев.

В то же время основным стратегическим направлением развития украинского государства после окончания войны опрошенные назвали восстановление разрушенной инфраструктуры страны — 37%. Развитие профессиональной современной армии приоритетом видят 32%. На фоне последних новостей третье место заняла идея введения механизмов по возвращению Украине ядерного статуса — 25%.

Спросили у украинцев также, какими они видят основные социально-экономические проблемы. Здесь лидером стал ответ "Взяточничество и коррупция во власти" (51%), следом идут "Увеличение цен на продукты питания" (43%) и "Высокие тарифы за коммунальные услуги" (39%).

Всего в исследовании приняли участие 1200 граждан Украины. Опрос респондентов осуществлялся методом индивидуального интервью: респондент отвечал на вопросы в анкете. Статистическая погрешность составила 1,8 — 2,9%.