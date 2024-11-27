СМИ сообщают, что в ближайшее время могут снять арест с акций Киевстара: в компанию придут американские инвестиции

Группа ведущих американских инвестиционных фондов заявила об интересе к поглощению VEON, который является владельцем украинского мобильного оператора, сообщают медиа.

Арест части корпоративных прав компании "Киевстар" могут снять в ближайшее время. Вместо национализации компанию ожидает приход американских инвестиций. Об этом пишет"Mediasat", ссылаясь на публикацию вашингтонского издания Capitol Intelligence Group (CI).

Как отмечают журналисты "СИ", группа ведущих американских инвестиционных фондов заявила об интересе к поглощению VEON. А именно этот нидерландский холдинг является владельцем крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар".

Ранее суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Но VEON еще в конце 2023 года продала свои российские активы и полностью вышла с рынка рф.

По данным СМИ, важную роль в процессе поступления иностранных инвестиций играет Майк Помпео — серьезный игрок в команде Трампа, экс-госсекретарь США и экс-глава ЦРУ. В ноябре прошлого года он занял должность независимого неисполнительного директора компании "Киевстар".

"Выступая как независимый член правления VEON, Помпео сказал журналистам, что он приветствует предложение о поглощении компании такими американскими гигантами прямых инвестиций как Blackstone, KKR и Carlyle, и что бывший контрольный акционер VEON, подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман полностью вышел из VEON", — пишет издание.

Также в публикации Capitol Intelligence Group утверждается, что поглощение VEON указанными инвестиционными фондами приветствуется министром торговли США, президентом Всемирного банка и Европейским банком реконструкции и развития.

Издание напоминает, что параллельно с арестом части акций "Киевстара" было инициировано аналогичное дело в отношении Lifecell, но впоследствии в этой, казалось бы, идентичной ситуации украинское государство сняло арест с корпоративных прав Lifecell. В результате компания успешно сменила собственника и перешла к французскому холдингу "NJJ Capital".

"Теперь у нас есть достаточно оснований предположить, что Киевстар повторяет судьбу Lifecell. После того, как стоимость VEON будет согласована между всеми заинтересованными сторонами, арест 47,85% корпоративных прав Киевстара будет снят. Что означает для Украины и ее граждан продажа VEON новым собственникам? Изменение состава акционеров никак не повлияет на абонентов Киевстара и самого оператора", — отмечают журналисты.

Напомним, что в настоящее время глобальный цифровой оператор VEON, который является единственным акционером компании "Киевстар", оспаривает в суде арест корпоративных прав Киевстара.

В своих представлениях в суд VEON утверждает, что Фридман, Авен и Косогов, против которых были направлены санкции, не владеют акциями VEON или Киевстара.