Будівельна група "Синергія" — вибір українців шостий рік поспіль

"Вибір року" — це премія, відома понад 20 років. І достойних претендентів на неї обирають самі українці. Основне завдання премії — методом комплексного дослідження споживчих уподобань виявити лідерів. І саме думка пересічного громадянина грає найбільшу роль.

Визначне досягнення має Будівельна група "Синергія" саме як незмінний переможець премії "Вибір року" 6 років поспіль. Війна не вплинула на системність та стабільність в роботі: планові показники компанія виконує бездоганно.

У 2024 одночасно будуються 19 будинків, здано в експлуатацію 5 будинків в ЖК Синергія Сіті та ще 3 планується до кінця року. 500 українських родин отримали ключі, що вкрай важливо в теперішніх умовах. Мало що можна взяти із собою в тривожну валізку, але щастя зараз так чи інакше вимірюється наявністю та неушкодженістю житла. На темпи будівництва не вплинули ані блекаути, ані мобілізація. А ще компанія встигає допомагати нашим воїнам. Забудовник показує себе як соціально орієнтований та соціально відповідальний.

А ще у компанії поважають спорт як запоруку процвітання та здоров’я нації. Цього року компанія відкрила спортивний комплекс просто неба "Спорт Сіті" у своєму курортному містечку "Синергія Сіті". Не було забуто і про потреби найменших мешканців: малеча у захваті від просторого і сучасного ігрового майданчика.

Концепція пішої доступності

Розвиток внутрішньої інфраструктури компанія проводить за принципом "місто в місті", що гарантує автономність і самодостатність забудови, комфорт і усмішки на обличчях мешканців.

Також увага приділяється проведенню різноманітних спортивних та інших заходів. Цікаве дозвілля, тісне спілкування робить мешканців членами однієї спільноти, а не просто випадковими сусідами.

Цього року ми повністю відновили будівництво столичного проєкту — ЖК "Синергія Київ". Вагоме досягнення, над яким працювала вся команда Синергії — це акредитація "Синергія Київ" для участі в іпотечній програмі єОселя як об’єкту первинної нерухомості. — Бойко Валентина Олексіївна, директор ЖК Синергія Київ

Амбіційні плани

Будівельна група "Синергія" має ресурс для зростання та мету: забезпечити українців комфортним, сучасним, вдалим за розташуванням та інфраструктурою житлом. Ще більше квадратних метрів, креативних і зручних просторів та щасливих українців — ось амбіції на 2025 рік. І завдяки персоналу, який невтомно працює та реалізує свій творчий потенціал у кожному із побудованих будинків та інвесторам, які обирають надійні та перспективні будівельні проєкти.