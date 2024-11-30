Информкампания против Тимошенко: эксперт объяснил, как фармацевтические дистрибьюторы защищают миллиардные прибыли

Фармацевтические дистрибьюторы-посредники в сфере торговли лекарствами запустили информационную атаку против лидера "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Причиной стали ее намерения расследовать схемы на рынке. Об этом написал эксперт по экономическим и политическим вопросам, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко в Facebook.

"Сейчас посредники зарабатывают миллиарды гривен на болезнях украинцев, и конечно же не собираются отказываться от своих прибылей", — объясняет эксперт.

По его мнению, информационная атака началась именно сейчас неслучайно. Как известно, уже в следующий вторник возглавляемая Юлией Тимошенко временная следственная комиссия (ВСК) представит в Верховной Раде предложения изменений в законодательство.

"Цель ВСК — сломать коррупционные схемы, навести порядок в фармацевтической отрасли и исключить спекуляции на ценах на медицинские препараты. Уже состоялось первое заседание следственной комиссии по расследованию необоснованно завышенных цен на лекарства в украинских аптеках. По подсчетам комиссии, годовая прибыль компаний-посредников может составлять более 10 миллиардов гривен", — добавляет он.

Эксперт убежден: снижение цен на лекарства — реально. По крайней мере в той их части, которая касается работы коррупционных схем на рынке.

"Сломав эти схемы в торговле лекарствами и предоставив людям возможность покупать необходимые медпрепараты вне их — мы получим более справедливые и адекватные цены на медпрепараты", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала в парламенте создание временной следственной комиссии, которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников в торговле лекарствами. Как известно Тимошенко заявляла, что два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Поэтому некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.