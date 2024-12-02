75 лет творчества, вдохновения и успеха: фотокнига о Поплавском увидела свет (фоторепортаж)

Творческая команда Киевского университета культуры презентовала юбилейное издание к 75-летию ректора "Михаил Поплавский: Жизнь в фотографиях".

В трехтомнике через фотографии авторы запечатлели жизненный путь юбиляра – от поражений к победам, от успехов к признанию. Воспроизвели связь времени и событий, менявших страну, главного героя и окружавших его на протяжении жизни людей. Каждая из фотографий несет историческую ценность для юбиляра, университета, украинского шоу-бизнеса, культуры и страны в целом.

"Вера – это магия. О таких людях, как Михаил Поплавский, говорят self-made man. Вера в себя стала для него мотивом непреодолимого стремления идти своим украинским путем. Его смело можно назвать новатором и харизматичным визионером, эффективно строящим будущее. Творит не по шаблонам и схемам, а просчитывает много ходов вперед и прокладывает дорогу в будущее" – написано в аннотации к фотоальбомам.

Сюжетные фотографии передают неповторимые эмоции, настроение как главного героя, так и людей, встретившихся на его жизненном пути. Сопровождаются рассказами и размышлениями Михаила Поплавского об отраженных моментах, периодах жизни, событиях, обстоятельствах и крылатыми афоризмами. Среди них: "Жизнь – это борьба. Без поражений нет побед!", "Учись у тех, кого любишь. Выбирай собственный путь! Будь уникальным! Оставайся собой!", "Найди любимую работу и преврати ее в удовольствие", "Лидер силен своей командой", "Успешным становится только тот, кто покоряет жизненные обстоятельства", "Ничто так не возбуждает наших врагов, как наши успехи".

Каждый том посвящен определенному периоду биографии Михаила Поплавского – с детства и до настоящего времени, от формирования личности до профессиональных и творческих достижений.

В первый том издания вошли фотографии, посвященные детству, юности, семье, родному краю, отдыху, открытию собственного бизнеса, благотворительности, личному общению с выдающимися личностями, достижениям и наградам. Второй том представляет творческие достижения: музыкальные клипы, роли в фильмах, книги и творческие телевизионные проекты.

Третий том посвящен главному делу жизни ректора – Университету культуры – Университету будущего. Лидеру, вдохновляющему и поддерживающему коллег, а также обучающему и мотивирующему студентов – "Жить, любить, творить и побеждать". Это жизненное кредо Михаила Поплавского, которое он подтвердил своей профессиональной деятельностью.

Через фотографии в издании отражена история ректорства Михаила Поплавского, становление и достижение университетом популярности под его руководством.

Начиная с воплощения пиар проекта "Поющий ректор как технология", который привлек внимание общественности к малоизвестному институту культуры, всеукраинских концертных туров "От сердец до сердец" с популяризации университета среди молодежи, открытия престижных специальностей, получения Киевским государственным университетом статуса – Национального университета культуры и искусств и к современному этапу развития.

"Главная задача каждого педагога – влюбить в себя студента и влюбить в профессию", – говорит Поплавский.

Отдельным разделом третьего тома является "Ректор в социальных сетях". Именно появление Михаила Поплавского в социальных медиа 15 лет назад стало новым направлением коммуникационной стратегии бренда. Сейчас у ректора университета культуры наибольшее количество подписчиков в Instagram – 8,2 млн. человек с охватом 83% аудитории украинцев, в ТикТок – 1,5 миллиона, клипы в YouTube набирают миллионные просмотры.

"Мы создаем тренды. Моя миссия украинизировать социальные сети, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет создавать новейшую историю Украины!" – говорит Михаил Поплавский.

В завершение презентации Михаил Поплавский отметил: "Цените каждый день и создавайте собственное будущее! Поймите, чего вы хотите и делайте это лучше других! Будьте оптимистами! Атакуйте жизнь! Живите на позитиве! Держим вместе украинскую волну!"