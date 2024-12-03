Известные сети АЗС уплатили в бюджет 2,6 млрд грн за 3 квартал 2024, — СМИ

Известные сети АЗС — ОККО, WOG, МОТТО, UPG, БРСМ-Нафта, KLO — в 3 квартале 2024 года обеспечили поступления в государственный бюджет на уровне 2,61 млрд грн. Об этом сообщил директор компании "А-95" Сергей Куюн, передает ТСН.

"По ТОП-10 сетей по количеству АЗС (сети OKKO, WOG, БРСМ-Нафта, UPG, Авантаж 7, AMIC, KLO, SHELL, VST, MOTTO) общая уплата в 3 кв. составила 2,609 против 2,655 млрд грн во 2 кв. 2024 г.", — сообщил эксперт.

Как сообщалось, в 2024 году средняя зарплата в известных сетях АЗС — в частности OKKO, WOG, Параллель, БРСМ-Нафта, UPG, Авантаж 7, AMIC, Укрнафта, МОТТО, KLO — выросла в среднем на 30-35%.