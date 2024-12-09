Досвід академії "Free and Brave": розвиток, підтримка та нові можливості для підлітків ВПО

У сучасних реаліях, коли тисячі підлітків з-поміж внутрішньо переміщених осіб стикаються з викликами адаптації, соціалізації та пошуку свого місця в новому середовищі, стає очевидною необхідність проєктів, що сприяють їхньому емоційному та особистісному розвитку. Психологічна підтримка, розвиток навичок комунікації та лідерства, а також допомога у виборі кар'єрного шляху є важливими елементами для формування впевненого, активного та успішного покоління. Саме на вирішення цих завдань була спрямована Академія "Free and Brave", організована ГО "Освіта 360", яка стала безпечним простором для розвитку, інтеграції та натхнення підлітків 14-17 років з-поміж ВПО Київської області.

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В кінці жовтня команда ГО "Освіта 360" за підтримки Європейського молодіжного фонду Ради Європи провела безкоштовну Академію "Free and Brave" для підлітків з-поміж ВПО Київської області. Тридцять підлітків у віці 14-17 років протягом 4 днів вчилися долати виклики сьогодення, знайомилися з однолітками, проходили профорієнтаційні консультації, розвивали впевненість у собі та чудово проводили час у колі однодумців. Основна мета Академії "Free and Brave" полягала у розвитку ключових особистісних якостей підлітків, наданні їм психоемоційної підтримки та допомозі у визначенні кар’єрного шляху. Учасники працювали в командах, виконували інтерактивні завдання та розвивали своє креативне мислення, що допомагало їм знайти нові підходи до вирішення життєвих проблем.

"Основні теми тренінгів включали психоемоційну підтримку, розвиток особистих якостей, соціальну інтеграцію та кар’єрне орієнтування. Наша команда зосередилися на тому, щоб допомогти учасникам розвинути навички подолання стресу, впевненості в собі, комунікаційні навички та лідерські якості", — зазначає голова правління ГО "Освіта 360" Ростислав Семка.

Під час активностей весь теоретичний матеріал доповнювався інтерактивними завданнями, ситуаційними кейсами та практичними вправами, які допомагали учасникам застосовувати знання на знайомих з життя ситуаціях. Наприклад, тренінги з розвитку комунікаційних навичок дали можливість підліткам краще розуміти інших, висловлювати свої думки й ефективно співпрацювати. Заняття з лідерства допомогли знайти впевненість у собі та зрозуміти, як надихати інших, подолати страх публічних виступів.

Побудова довіри та підтримка

Однією з найбільш емоційно насичених частин програми стали тімбілдинги, що сприяли формуванню довіри між підлітками, розвитку навичок співпраці та відчуття колективної відповідальності. Під час таких занять панувала атмосфера радості, взаємної підтримки та справжнього командного духу. Деякі учасники розповіли, що вперше відчули себе частиною справжньої згуртованої команди, де кожен голос має значення.

"Я отримав дуже цінні навички, а ще – нових друзів, які розуміють, що таке починати життя з початку." – ділиться враженнями один з учасників академії.

Творчість як спосіб самовираження

Майстер-класи додали програмі яскравого й творчого акценту. Учасники створювали колажі, які відображали їхні мрії, цінності та спільні ідеї групи. На заняттях з арт-терапії підлітки через кольори та форми виражали свої емоції, вчились розуміти себе та долати внутрішню напругу.

Серед найцікавіших частин творчих занять було виготовлення екоторб з власними візерунками. Це був майстер клас за підтримки партнерів з компанії MD Fashion, під час якого учасники створювали власні дизайни а потім переносили їх на тканину, створюючи власний неповторний виріб. Творчість стала для багатьох способом не лише самовираження, а й комунікації зі світом, адже кожна робота мала особливе значення для її автора.

Підтримка через практичні методики

Особлива увага приділялася психологічній підтримці учасників. Використовувалися методики арт-терапії, дихальні вправи, медитації та залучалися елементи когнітивно-поведінкової терапії для роботи з тривожними думками. Також команда проводила індивідуальні консультації для тих, хто потребував додаткової допомоги чи порад.

"Одним із найбільших викликів було налагодження емоційного контакту з підлітками, які спершу відчували тривожність і недовіру через нове середовище. Наші тренери провели вступні заняття, спрямовані на зниження напруження та створення атмосфери підтримки та довіри. Це допомогло учасникам швидше адаптуватися та включитися в роботу", — розповідає Любов Богойко, менеджерка проєкту.

Зустрічі з професіоналами: як будувати майбутнє

Кар’єрні зустрічі в рамках програми відкрили для підлітків нові горизонти. Учасники обговорювали вибір професії, значення особистих цінностей у роботі та можливості реалізації своїх талантів. Запрошені спікери з відомої компанії рітейлера модних брендів — спеціалісти з маркетингу, мерчендайзингу, бренд-менеджменту та інших сфер — розповідали про нюанси своїх професій, ділилися досвідом і давали практичні поради.

Формат цих зустрічей дозволив підліткам активно залучатися до обговорень, ставити питання. Під час неформального спілкування зі спікерами можна було отримати персональні рекомендації щодо свого карʼєрного шляху.

В цілому, програма Академії була покликана не тільки дати учасникам можливість перезавантажитися та отримати нові знання та досвід, а й стати важливим кроком до вдосконалення навичок комунікації та соціалізації. Чотири дні Академії стали для них чудовою можливістю вдосконалити емоційну стійкість та отримати необхідні умови для покращення власного стану.

"Хочу сказати, що досвід, який я отримала в проєкті "Free and Brave" від ГО "Освіта 360" – безцінний. Цей проєкт допоміг мені розвинути свої особисті і лідерські якості, а саме: рішучість, сміливість, здатність відстоювати власну позицію та брати відповідальність за свої рішення. У рамках проєкту я мала змогу долучитися до різноманітних заходів, які сприяли розвитку мого психологічного і соціального стану. Нас, молодь, підтримували кожен раз на шляху до прагнення до самовираження і розвитку наших знань", – так про свій досвід розповіла Софія – одна із учасниць проєкту.

Не менш задоволеними результатами Академії залишилися батьки учасників:

"Хочу подякувати за організацію табору для підлітків, який надихнув мою дитину на подальший розвиток софт скілів та здібностей, зʼявилися нові ідеї та відкрилися нові можливості. Дякую за мотивацію, підтримку і те, що у доньки горять очі!", — поділилася мама однієї з учасниць.

Позитивні зміни та отримання учасниками нових важливих навичок підтверджують й опитування, які були проведені після завершення Академії "Free and Brave". Згідно з ними 88 % учасників оцінили свій загальний досвід в Академії на найвищий бал. Понад 60 % учасників зазначили, що програма допомогла їм стати більш впевненим у собі, а 82% підлітків завдяки їй знайшли нових друзів або поліпшили комунікаційні навички. Ці статистичні дані підтверджують те, наскільки важливою та корисною була робота Академії й наскільки сьогодні важливо впроваджувати подібні ініціативи.

Враховуючи весь досвід, командою організаторів в рамках проєкту було підготовлено методичний посібник, презентацію якого запланована в грудні 2024 року. У цьому посібнику зібрано практичний досвід ГО "Освіта 360" та поради для молодіжних працівників, волонтерів і представників інших НГО, які зацікавлені у створенні подібних проєктів.

"Це дозволить іншим організаціям легко адаптувати програму під свої потреби та впроваджувати її у своїх громадах. Крім цього, ми розглядаємо можливість запуску триваліших навчальних модулів, що включатимуть індивідуальні консультації з психологами, кар'єрними консультантами та менторами для глибшої роботи з підлітками. Ми прагнемо створити стійку програму підтримки, яка забезпечить учасникам довготривалий розвиток і допоможе формувати нове покоління активних, впевнених у собі молодих людей, готових досягати успіхів у своїх громадах та поза їх межами", — додає голова ГО "Освіта 360" Ростислав Семка.