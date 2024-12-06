Від курсів до успіху: як освітні ініціативи Миколи Сморгун стали фундаментом для Drunken Bee, Lumighost Ltd та Reskiner

У світі технологій освіта відіграє ключову роль, особливо для тих, хто прагне увійти в індустрію та створювати щось нове. Історія Миколи Сморгун, засновника Lumighost Ltd і творця платформи Reskiner, починається з освітніх курсів, які пізніше стали основою для його першого великого успіху — гри Drunken Bee та подальшого створення повноцінної компанії.

Початок шляху: курси з iOS-розробки

У 2011 році, надихнувшись своїм досвідом роботи в IT, Микола вирішив поділитися знаннями з початківцями-розробниками. Він запустив серію освітніх курсів з iOS-розробки, які користувалися великою популярністю. Уроки охоплювали як базові, так і просунуті аспекти програмування, роблячи навчання доступним навіть для новачків.

Особливістю цих курсів була їхня практична спрямованість: замість сухої теорії студенти працювали над реальними завданнями. Курси поширювалися на DVD, що дозволило охопити аудиторію у регіонах з обмеженим доступом до інтернету.

"Один з моїх студентів переїхав із сільської місцевості до міста, щоб розпочати кар’єру в IT. Інший змінив професію з правоохоронця на розробника. Ці історії успіху надихають мене донині", — згадує Микола.

Drunken Bee: перший крок у геймдев

Під час роботи над освітніми курсами Микола розробив гру Drunken Bee. Ця гра стала демонстрацією можливостей, які відкриваються перед тими, хто освоює програмування.

Використовуючи досвід, отриманий у процесі викладання, команда зосередилася на створенні простого, але захопливого ігрового процесу. Механіка польоту бджоли, яка ухиляється від перешкод, була простою для розуміння, але цікавою для гри.

Результат перевершив очікування: Drunken Bee швидко увійшла в топ-10 Windows Store, привернула тисячі гравців і довела, що команда здатна створювати якісні ігри.

Lumighost Ltd: створення компанії на основі досвіду

Успіх Drunken Bee став каталізатором для заснування Lumighost Ltd у 2020 році. Компанія зосередилася на розробці ігор, мобільних додатків і SaaS-платформ. Спираючись на досвід викладання і створення ігор, Микола побудував команду, здатну вирішувати складні завдання та створювати інноваційні продукти.

"Drunken Bee навчила нас працювати швидко й ефективно, навіть із обмеженими ресурсами. Цей досвід став наріжним каменем філософії Lumighost", — зазначає Микола.

Сьогодні Lumighost Ltd відома своїми проєктами у сфері розробки ігор, блокчейн-рішень і AI, але ключовим продуктом компанії стала платформа Reskiner — інструмент, який робить розробку ігор доступною для всіх.

Reskiner: від навчання до автоматизації

Reskiner, розроблений командою Lumighost Ltd, продовжує освітню місію Миколи. Це no-code платформа, яка дозволяє створювати ігри без програмування, використовуючи штучний інтелект.

Система включає автоматичне виправлення помилок, оптимізацію ігрового балансу, генерацію контенту та кросплатформенну публікацію. Ці функції роблять розробку доступною для маркетологів, педагогів та ентузіастів, які не володіють технічними навичками.

"Філософія Reskiner виросла з мого досвіду викладання. Ми хотіли, щоб технологія допомагала людям реалізовувати ідеї, а не ставала бар’єром", — пояснює Микола.

Членство і співпраця

Микола Сморгун активно бере участь у професійних асоціаціях, таких як GTCA (Global Technology Community Association) та Express Community Services.

GTCA об'єднує талановитих інженерів, надаючи їм доступ до інноваційних технологій і ресурсів. Членство Миколи в цій організації дозволило йому ділитися своїм досвідом і брати участь у ключових дискусіях про майбутнє технологій.

Express Community Services працює над покращенням життя людей, зокрема підтримуючи STEM-таланти. Микола співпрацює з цією організацією, допомагаючи розвивати інженерні спільноти та просуваючи доступну освіту.

Практичне застосування Reskiner і допомога компаніям

Платформа Reskiner вже довела свою ефективність у різних галузях.

AvivLearning, Inc., яка розробляє освітні продукти з елементами гейміфікації, використала Reskiner для скорочення часу розробки майже вдвічі. Це дозволило компанії швидше запускати свої рішення, зберігаючи високу якість.

Marline Agency, яка спеціалізується на створенні маркетингових ігор, застосувала Reskiner для розробки персоналізованих ігрових рішень для брендів. У результаті вони змогли швидше адаптуватися до вимог клієнтів і підвищити залученість користувачів.

Як Lumighost Ltd використовує Reskiner для створення ігор

Lumighost Ltd не лише розробила Reskiner, але й активно використовує цю платформу у своїх ігрових проєктах. Завдяки Reskiner команда може зосередитися на креативному аспекті розробки, залишаючи рутинні процеси штучному інтелекту. Це дозволяє компанії випускати ігри з інноваційними механіками та якісною графікою, скорочуючи час на тестування й оптимізацію.

Позитивний вплив IT-освіти

Історія Миколи Сморгун демонструє, як освіта може трансформувати кар’єру та навіть цілі індустрії. Його ранні курси з iOS-розробки не лише допомогли студентам розпочати кар’єру в IT, але й стали відправною точкою для створення ігор, компанії та інноваційної платформи.

"Я завжди вірив, що знання мають бути доступними. Курси, які я створював, допомогли сотням людей знайти своє місце в IT. Але найголовніше, вони дали мені інструменти й упевненість для створення власних проєктів", — підсумовує Микола.

Сьогодні Lumighost Ltd і Reskiner продовжують розвивати ідеї, закладені ще на етапі освітніх ініціатив, демонструючи, що навчання й інновації йдуть пліч-о-пліч.