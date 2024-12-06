Журналисты нашли кучу элитной недвижимости у семьи и окружения экс-генпрокурора Луценко

Ряд жилой и коммерческой недвижимости зарегистрирован на членов семьи Луценко — жену, тестя, невестку и сына, пишут в СМИ.

СМИ обнаружили признаки незаконного обогащения у бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, проанализировав имущество и активы, которыми владеют его семья и близкое окружение. Об этом говорится в расследовании "Закон и бизнес", передает УНИАН.

"Юрий Луценко не имеет в собственности ни недвижимости, ни транспортных средств. Однако немало активов зарегистрировано на его семью и подставных лиц", — пишет издание, подчеркивая, что отдельные лица не имеют официальных доходов, чтобы приобрести такие активы.

В частности, ряд жилой и коммерческой недвижимости зарегистрирован на членов семьи Луценко — жену, тестя, невестку и сына.

Так, экс-генпрокурор фактически пользуется домом площадью более 850 кв.метров в селе Стоянка Киевской области, который принадлежит его тестю, и квартирой более 180 кв. метров на Печерске в Киеве, оформленной на жену.

Также семье принадлежат: квартира площадью более 180 кв. метров и два паркоместа на Соломенке, несколько нежилых помещений в центре столицы, дом в городе Дубно Ровенской области, автомобили Mercedes-Benz GLS350, Toyota Land Cruiser 200, BMW X5 и Jeep Grand Cherokee.

Кроме того, по данным СМИ, еще часть активов зарегистрированы на номинальных и подставных владельцев, близких к семье Луценко. В частности, на Светлану Рыженко, которая вместе с женой экс-генпрокурора работала в Антимонопольном комитете, на бизнесмена Глеба Загория и подконтрольное ему ООО "Муррай", а также на брата невестки Сергея Волохина.

На них в разное время были зарегистрированы: 8 квартир и 2 нежилых помещения в центре Киева и квартира в Ялте.

Также на предприятия, к которым имеет отношение семья Луценко, зарегистрированы админздания и нежилые помещения в Киеве суммарной площадью почти 5 тыс. кв. метров, центр отдыха гостиничного типа с землей под Киевом и почти десяток автомобилей.

По результатам журналистского расследования, СМИ планируют направить запросы относительно выявленных признаков незаконного обогащения в правоохранительные органы.