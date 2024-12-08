Эксперт объяснил, как парламент планирует изменить рынок торговли лекарственными средствами

АМКУ начал рассмотрение дела о возможных антиконкурентных действиях двух компаний.

Верховная Рада усилила усилия по преодолению монополизации на рынке дистрибуции лекарственных средств. Об этом сообщил юрист Андрей Вигиринский.

По его словам, основное внимание сосредоточено на деятельности двух ведущих дистрибьюторов — "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД", которые, по данным Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), в 2022 году обеспечили 85% поставок лекарств в аптечный сегмент. АМКУ начал рассмотрение дела о возможных антиконкурентных действиях этих компаний, в частности, относительно схожих динамик роста цен и согласованных подходов к их формированию. Также выявлено уменьшение доли других конкурентов на рынке до менее чем 15% за последние четыре года. На парламентском уровне проблему взяла под контроль Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в сфере дистрибуции лекарственных средств.

"Комиссия готовит поправки к законопроекту №11493 о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно особенностей государственной регистрации лекарственных средств, которые могут закупаться уполномоченным лицом в сфере здравоохранения", — пишет эксперт.

Указанный законопроект 20.11.24 принят за основу и 9 декабря к нему на Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, возглавляемым господином Радуцким Михаилом Борисовичем, будут рассматриваться поправки, в том числе и те, которые предоставлялись Временной следственной комиссией, сообщает эксперт. Среди основных изменений: обязательства производителей лекарственных средств равномерно распределять поставки между различными дистрибьюторами, ограничивая их объем на уровне 15-20% годового дохода одного поставщика; ограничение импорта лекарств на одного дистрибьютора до 20% от объема каталога электронной системы закупок; введение обязательных закупок лекарств через электронный каталог в соответствии с Законом "О публичных закупках".

"Мы не идеалисты и понимаем, что никто не планирует без сопротивления отказываться от доминирующего положения на рынке розничной дистрибуции, используя, в частности, законные средства. Понятно, что законодательные изменения будут иметь как сторонников, так и противников. Однако вернемся к начальному тезису: осознание парламентом и отдельными депутатами своей роли ради высшей цели — блага суверена — должно быть директивой к действиям, а не традиционным индивидуалистическим подходом", — резюмирует он.

СМИ сообщают, что 23 ноября 2023 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о многочисленных обращениях участников рынка лекарственных средств относительно безосновательных отказов производителей и импортеров в заключении или пролонгации договоров на поставку лекарственных средств с дистрибьюторами. Согласно предоставленной информации, производители и импортеры предлагали осуществлять заказ необходимого товара у таких же дистрибьюторов — ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД", которые по итогам 2022 года обеспечили 85% поставок лекарственных средств в аптечный сегмент в денежном выражении. 10 июня АМКУ начало рассмотрение дела по признакам установления ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" подобных цен реализации лекарственных средств, в частности "Спазмалгона", "Эвказолина аква" и других, а также схожей динамики роста цен и похожего поведения по формированию цен в 2019-2023 годах.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала в Верховной Раде создание ВСК, которая должна расследовать коррупционные схемы монополистов-посредников в сфере торговли лекарствами, пишут СМИ.