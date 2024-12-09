СБУ откроет уголовное дело против Николая Удянского, — решение суда

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Служба безопасности Украины начнет досудебное расследование связей почетного консула Румынии в Харькове Николая Удянского с членами клуба "Ахмат" Рамзана Кадырова и представителями организованных преступных группировок. Об этом сообщает ветеранская ОО "Простите, что живы" со ссылкой на решение Шевченковского районного суда Киева, передает УНИАН.

"Друзья, есть две хорошие новости! Первая: фигурант наших предыдущих сообщений Николай Удянский внесен в базу Центра "Миротворец". Вторая — СБУ будет расследовать деятельность этого достойного человека, его связей с Россией и криминалитетом", — говорится в публикации.

Ветераны отмечают, что призвали Службу безопасности открыть производство по нескольким статьям: 111 (Государственная измена), 111-1 (Коллаборационная деятельность), 190 (Мошенничество), 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем), 336 (Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации), 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В своей заметке ветеранская ОО опубликовала скриншоты решения суда.

"Обязать уполномоченное лицо (следователя) ГСУ СБ Украины предоставить для председателя ОО "Простите, что живы" Турчина Д.В или его представителя документ, подтверждающий внесение в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовных преступлений, изложенных в заявлении от 5.1.2024 года, которое было получено ответственным лицом органа досудебного расследования 13 ноября 2024 года", — отмечается в судебном постановлении.

В своей заметке ветераны напоминают, что на момент назначения на должность почетного консула Румынии в Харькове, 1 марта 2023 года, бизнесмен имел российский паспорт, подлинность которого подтвердила ФМС России. В организации предполагают, что почетный консул Румынии в Харькове может до сих пор иметь российское гражданство.

Авторы отмечают длительные контакты Удянского с бойцами российского клуба "Ахмат", а также предпринимателями из окружения Кадырова, а также — с представителями криминальных кругов: лидером ОПГ "Залютинские" Леонидом Митровым и ОПГ "Горловско-Енакиевские". Ветераны напоминают, что главарь этой ОПГ Армен Саркисян ("Армен Горловский"), по данным ГУР МО, стал главным куратором по российским тюрьмам и ответственным за рекрутинг в ЧВК "Вагнер" после гибели Пригожина. Недавно СБУ объявила ему подозрение за вербовку российских заключенных для войны против Украины и другие преступления.

"Этих фактов более чем достаточно, чтобы СБУ вплотную занялась господином почетным консулом. Мы считаем, что деятельность Николая Удянского может курироваться сотрудниками российских спецслужб и нести угрозу национальной безопасности Украины. Готовы предоставить следствию всю информацию, которой располагает общественная организация. Ожидаем от следствия объективного и всестороннего расследования и привлечения к ответственности виновных лиц в соответствии с действующим законодательством Украины", — заключают в ОО "Простите, что живы".