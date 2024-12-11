В Украине может остановиться единственный завод, который производит компоненты для брони: громкие подробности

Запорожский завод — единственный в Украине изготавливает компоненты для брони для военных целей.

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Производство украинской брони может остановиться из-за того, что в Запорожье детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) арестовали сырье, без которого изготовление спецсталей невозможно. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бюро экономической безопасности арестовало имущество Запорожского ферросплавного завода. Накануне сюда приехали детективы БЭБ с решением Шевченковского суда столицы — о проведении обысков и изъятии бухгалтерских документов за период 2018- 2022 годов. Дело связывают с деятельностью Никопольского ферросплавного завода и его уклонением от уплаты налогов. Но обыски проводят — на Запорожском ферросплавном.

Детективы изъяли документы, а также арестовали готовую продукцию. В частности ферросилиций, сероуглеродный ферромарганец и металлический марганец. Эту продукцию используют в производстве твердых и сверхтвердых сплавов стали. А металлический марганец — в производстве брони. Запорожский завод — единственный в Украине производит эту продукцию. Сейчас ее поставки остановлены на неопределенный срок.

На предприятии говорят, что это может привести к катастрофе с производством металла во всей Украине.

"Мы выполнили и начали готовить документы, но через некоторое время детектив говорит, что будет изымать всю продукцию, которая есть. Это может быть часть рейдерства, на сегодня мы слабые, очень слабые. Еле выживаем при всех наших условиях, которые есть на сегодня. Мы ищем, как быть полезными для наших людей. Мы содержим 1800 человек, 406 моих рабочих находятся на фронте. На сегодня мы выплавляем те ферросплавы, которые обеспечивают производство металлургической продукции, которая может использоваться для военных — это броня, для строительства мостов, переходов, несущих конструкций. Это строительная металлургия, которая обеспечит нас после победы для восстановления Украины", — говорит председатель правления АО "Запорожский ферросплавный завод" Павел Кравченко.