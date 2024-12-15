Onuka, Monatik и другие музыканты присоединяются к флешмобу Усика "Битва за свет" (видео)

Украинский боксер и чемпион мира Александр Усик запустил музыкальный флешмоб, чтобы поддержать тех, кто ежедневно борется с энергетическим терроризмом России. На своей странице в Инстаграм Усик обратился к украинцам с призывом присоединиться к созданию народного гимна Битвы за свет.

"Давайте вместе создадим гимн Битвы за свет. Нормальный такой, казацкий, чтобы аж за рощей гудело. А я буду на ударных" — написал Усик.

Менее чем за сутки анонс создания гимна набрал более 1 млн просмотров.

Основой для гимна стали звуки ударов Усика, которые дополняют работа украинских ПВО, спасателей и энергетиков ДТЭК. Основным мотивом гимна стала украинская народная песня "Ой на горі та женці жнуть".

К созданию флешмоба уже присоединились вокалистка группы ONUKA Наталья Жижченко, исполнив партию на свирели, Monatik, группа Dakh Daughters.

Ожидается, что во флешмобе примут участие многие украинские артисты и музыкальные группы. Финальная версия гимна Битвы за свет будет представлена накануне реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Напомним, этой осенью вышел документальный фильм "Битва за Свет", посвященный героической работе украинских энергетиков, спасателей и бойцов ПВО. Александр Усик также принял участие в съемках фильма, демонстрируя свою поддержку тем, кто борется с последствиями энергетического террора.