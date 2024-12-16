Як створити атмосферу свята: ідеї та рішення до Різдва

Усього декілька кроків і девайсів, що перетворять вашу оселю на затишний осередок комфорту.

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Крок 1: Затишок в оселі

Спершу настав момент навести лад в оселі. Не варто цього боятися і відкладати, якщо у вас під рукою є стіковий пилосос, як SAMSUNG VS20C8524TB. Завдяки led-підсвітці на насадці жодна пилинка не залишиться з вами на різдвяну кутю. Для підтримки чистоти вам допоможе робот-пилосос ROWENTA RR8577WH із функцією вологого прибирання.

Ну, і звісно, яке ж свято без тематичного освітлення. Невеликі, але яскраві гірлянди допоможуть покращити простір і підтримувати настрій навіть в робочі будні. Вони залишиться актуальним і під час відключень електрики, бо є автономним. Гірлянду TWINKLY Smart LED Strings Star можна синхронізувати з музикою через смартфон. Уявіть, як ви насолоджуєтеся гарячим какао під Frank Sinatra або влаштовуєте домашню дискотеку для друзів. Для тих, хто шукає варіант для вікон, то світлодіодна гірлянда COLORWAY 300LED наповнить кімнату м’яким теплим світлом.

Крок 2: Готуємо прості рецепти

Затишок свята неможливий без ароматів випічки та теплих напоїв. Пропонуємо спекти імбирне печиво разом з друзями або рідними. Або ви захоче розділити цей процес зі своїм пухнастиком. В інтернеті є безліч легких рецептів. А ще більше процес приготування спростить кухонний комбайн BOSCH MUMS2EW30. Він обладнаний усім необхідним для кулінарних шедеврів: вінчиком для збивання, гаком для тіста, м’ясорубкою, теркою, шатківницею (скибочки/кружечки) та блендером. Він легко впорається з будь-яким завданням і заощадить ваш час. Випікати можна в духовій шафі, приміром підійде духова шафа WHIRLPOOL OMSK58CU1SB із рівномірним нагрівом.

Тепла й ароматів свята додасть безалкогольний глінтвейн, який можна приготувати, використовуючи натуральні інгредієнти, у мультипечі TEFAL EY505D15. Вона підтримує оптимальну температуру, що дозволяє спеціям розкрити свій аромат.

За допомогою кавомашини KRUPS EA89ZB10 чашка ароматного еспресо чи латте зробить кожен зимовий ранок ідеальним. Додайте до кави трохи прянощів – мускатного горіха або кориці – і ваш напій за смаком не поступатиметься кав’ярням.

Крок 3: Дозвольте собі відпочити

Після насиченого дня важливо знайти хвилинку для себе. Святкова метушня не повинна перетворюватися на втому – нехай цей час буде присвячений турботі про власний комфорт.

Створіть атмосферу затишку з проєктором Samsung The Freestyle 2nd Gen – він дозволить перетворити ваш дім на справжній кінозал завдяки роздільності Full HD. Влаштуйте вечір перегляду улюблених святкових фільмів під мерехтіння гірлянд або організуйте кіномарафон із друзями та родиною. Цей проєктор стане чудовим доповненням до святкової атмосфери, адже його можна використовувати не тільки для перегляду фільмів, але й для святкових ігор на великому екрані, створюючи ще більше радості та веселощів.

А щоб завжди бути на зв’язку й не хвилюватися через розряджені пристрої, оберіть надійну зарядну станцію. Наприклад, ECOFLOW RIVER 2 Pro: вона здатна забезпечити ваш ноутбук енергією до 10 годин або зарядити смартфон близько 31 разу.

Свята – це не лише про подарунки, але й про емоції та моменти. Більше ідей для святкового настрою шукайте у Фокстрот! А ще там триває новорічний розпродаж*, де ви можете придбати гаджети та техніку на будь-який смак зі знижками до 60%.

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