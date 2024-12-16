ДТЭК использует все доступные ресурсы для восстановления после обстрелов, — Тимченко для BBC

Related video

Компания ДТЭК использует все доступные ресурсы для восстановления энергетических объектов после обстрелов россиян. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью британскому изданию BBC.

"Мы мобилизовали все наши ресурсы, всю помощь наших партнеров и все резервное оборудование, для того чтобы как можно быстрее восстановиться после обстрелов", — сказал он.

Тимченко добавил, что кроме теплоэлектростанций оккупанты обстреливают и подстанции, которые нужны для передачи электроэнергии по стране.

Он отметил, что до последней атаки ДТЭК занимался восстановлением после предыдущих обстрелов, потому что масштаб разрушений очень существенный.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны более 200 раз.