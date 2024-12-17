Закон о достройке двух почти готовых энергоблоков Хмельницкой АЭС снова отложили

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Верховная рада отложила рассмотрение проекта закона о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и на 25% соответственно. Об этом сообщила депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко, передает УНИАН.

Такое решение приняли по требованию оппозиционных партий, которые саботируют строительство дополнительных генерирующих мощностей.

Перенос рассмотрения закона откладывает введение в эксплуатацию двух дополнительных энергоблоков общей мощностью 2,2 ГВт.

Вся атомная энергетика на 100% принадлежит государству и обеспечивает льготный тариф на электроэнергию для населения, который в несколько раз ниже рыночной цены.

Решение о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС Кабинет Министров принял еще в апреле 2024 года. Однако из-за противодействия оппозиционных сил и лоббистов частных компаний, законопроект до сих пор не рассмотрен.