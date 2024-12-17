"Битва за свет": Украинские ветераны поддерживают Александра Усика перед реваншем с Фьюри

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Украинские ветераны едут поддержать Александра Усика во время его боя с Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает ДТЭК.

Поддержать Усика в Эр-Рияд отправились около 40 украинских ветеранов. Среди них — шахтеры и энергетики ДТЭК, металлурги и горняки "Метинвеста", а также защитники Мариуполя в рамках проекта "Сердце Азовстали".

Инициатива стала частью совместной кампании "Битва за свет", которую запустили компания ДТЭК Рината Ахметова и Александр Усик.

Ее цель — привлечь внимание к проблемам украинской энергетики, пострадавшей из-за российских обстрелов, и привлечь помощь от международных партнеров для ее восстановления и защиты.

Напомним, реванш Усика против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.