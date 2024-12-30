Новий ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 зі штучним інтелектом вже в Україні

Yoga Pro 7 14ASP9 – новий ноутбук Lenovo класу Copilot+ PC зі штучним інтелектом можна придбати в Україні. Ноутбук із процесором AMD® Ryzen™ AI 9 365, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x і SSD 1 ТБ доступний за ціною 73 999 грн.

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Потужність та інновації для творців та професіоналів

Lenovo Yoga Pro 7 14ASP9 – ноутбук нового покоління зі штучним інтелектом класу Copilot+ PC для творців контенту та професіоналів, які працюють в режимі багатозадачності та потребують потужності для реалізації творчих амбіцій. Новий процесор AMD® Ryzen™ AI 9 365 з продуктивністю (NPU) 50 TOPS забезпечує економію часу та швидкість обчислень ШІ. Завдяки 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x пристрій з легкістю обробляє великі обсяги даних.

Висока продуктивність та графіка

Відеокарта AMD Radeon 880M забезпечує високу якість графіки та безперебійну роботу вимогливих програм. 14,5-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 2,8К відтворює кожен відтінок з бездоганною точністю завдяки Delta E<1 та 100% охопленню колірних просторів sRGB і P3, що особливо важливо для креативної роботи та має частоту оновлення 120 Гц. Сертифікати TÜV Low Blue Light та Eyesafe® захистять ваші очі від перенапруги навіть під час тривалої роботи.

Зручність та комфорт використання

Головною особливістю нових моделей ПК з ШІ від Lenovo є наявність функції Copilot у Windows – вашого персонального помічника. Персональний асистент надасть підтримку в щоденних завданнях та допоможе знайти відповіді на будь-які питання. Функції Copilot доступні в локальному режимі, без необхідності додаткового з’єднання з інтернетом. Серед інших цікавих особливостей ноутбука Yoga Pro 7– клавіатура Yoga з покриттям Soft Touch, чотирма мікрофонами з функцією шумозаглушення, інфрачервоною камерою FHD.

Підключення та автономність

Пристрій оснащений набором портів, включаючи USB 4.0, USB 3.2, HDMI™ 2.1 і комбінований аудіороз'єм, що забезпечує універсальні можливості підключення різних периферійних і зовнішніх пристроїв. Завдяки підтримці Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3 користувачі можуть насолоджуватися швидким і стабільним бездротовим з'єднанням, підвищуючи продуктивність і портативність. А товщина всього 15,6 мм і вага 1,54 кг роблять ноутбук універсальним і потужним інструментом для професіоналів і творців, яким потрібен надійний і ефективний пристрій для їхніх вимогливих робочих процесів.

Функція швидкої зарядки Rapid Charge Express забезпечує 3 години роботи всього за 15 хвилин заряджання, тож ви завжди готові до творчості. А ще він міцний – протестований за стандартом MIL-STD 810H, щоб витримувати щоденну рутину.