Решение НКРЭКУ уничтожит конкурентоспособность промышленности Украины в мире, — Укрметаллургпром

С 1 января регулятор повышает тариф на передачу электроэнергии почти на треть.

Related video

Решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу электроэнергии до 686,23 грн/МВт-ч с 1 января 2025 года на 29,8% будет иметь разрушительные последствия для украинской экономики. Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что это приведет к росту цен, ускорению инфляции и потере конкурентоспособности украинской продукции на экспортных рынках. Об этом пишет УНИАН.

Он обратил внимание, что решение НКРЭКУ является непрозрачным, поскольку было принято с нарушением процедур. На заседании не было надлежащего обсуждения, а никакие вопросы бизнеса относительно расчетов тарифа не нашли аргументированного ответа. Фактически, регулятор стал на сторону монополии, и с таким подходом к регулированию бизнес в Украине, который "сложнее лотка на базаре", будет уничтожен, считает эксперт.

"К сожалению, должны констатировать, что нормального обсуждения не было. Заседание было чистой формальностью. На все запросы, которые были у отраслей, а речь не только о ГМК, но и о химиках, цементниках, ферросплавщиках, ответа нормального не было", — сказал Каленков, заявив, что бизнес настаивал на пересмотре расчета расходной части тарифа, а также указывал на другие проблемные вопросы.

Решение НКРЭКУ, в итоге, ударит по всем отраслям украинской промышленности, считает эксперт.

"Там, где это можно перенести расходы на конечного потребителя, это будет сделано и приведет к дальнейшему росту цен и ускорению инфляции относительно того уровня, который уже является достаточно высоким. Там, где это касается экспорта и внешних рынков, мы просто потеряем свою конкурентоспособность, меньше сможем продать и получить валютной выручки", — пояснил он.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 19 декабря повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2025 года на 29,8% — до 686,23 грн/МВт-ч.