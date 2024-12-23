Допомогти дітям з опіками: Київстар виділяє 8,3 млн грн реабілітаційному центру "Незламні"

"Дитяча надія" – це важливі проєкти, які вже шість років компанія "Київстар" реалізовує разом з благодійною платформою dobro.ua задля підтримки медичної сфери і порятунку дітей, які потребують лікування. У річницю програми Київстар виділив додатково 8,3 млн грн. для центру "Незламні" у Львові.

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Компанія Київстар продовжує реалізацію масштабного проєкту "Дитяча надія": 8,3 млн грн. будуть спрямовані на роботи із облаштування відділення опікової хірургії Національного реабілітаційного центру "Незламні" у Львові. Як розповіли у компанії, загальна сума підтримки від національного мобільного оператора для цього відділення вже сягнула 28,3 мільйона гривень.

Олександр Комаров, СЕО Київстар, зазначає: Київстар вже шість років реалізує проєкт "Дитяча надія" спільно з абонентами, підтримуючи ключові медичні заклади країни. "Під час війни одним із ключових напрямків нашої діяльності стала співпраця з центром "Незламні", який допомагає дітям із найскладнішими травмами. Цього разу компанія виділяє 8,3 млн грн для завершення облаштування сучасного опікового відділення. Ми раді долучатися до змін, які повертають дітям шанс на повноцінне та щасливе майбутнє в Україні",– розповідає Олександр Комаров.

Новий напрямок благодійного проєкту "Дитяча надія" — допомога дітям з опіковими травмами – стартував навесні 2023 року. Київстар допомагає центру "Незламні" у Львові разом із платформою dobro.ua у створенні спеціалізованого відділення, яке дозволить надавати пацієнтам з опіками повний спектр допомоги – від хірургічного лікування до реабілітації. Цей напрямок став особливо важливим в умовах війни, адже кількість опікових травм серед дітей значно зросла, і створення такого відділення стало критично необхідним.

"Ми надзвичайно вдячні компанії Київстар за багаторічну підтримку та зусилля, спрямовані на допомогу дітям, які потребують медичної допомоги. Разом ми продовжуємо сприяти реальним змінам в житті дітей, що постраждали", – каже Ірина Гуцал, директорка благодійної платформи dobro.ua.

Загалом за шість років проєкту "Дитяча надія" завдяки компанії "Київстар" та численним партнерам зібрано понад 50 млн грн на підтримку дитячих лікарень в Україні, закуплено медичне обладнання для 67 лікарень по всій Україні. Також зібрано близько 1 млн гривень завдяки ініціативам Київстар, зокрема більша частина коштів — від пакету "Благодійний".

До допомоги дітям активно долучались абоненти компанії: було отримано понад 1 млн благодійних SMS, що дозволило посилити підтримку лікарень та дітей. Загалом понад 300 тисяч абонентів Київстар долучилися до підтримки проєкту "Дитяча надія", з яких 21 тисяча регулярно донатять саме на допомогу дітям.

На продовження облаштування відділення опікової хірургії Київстар спрямує додатково 8,3 млн грн. Олег Самчук, керівник Першого медоб’єднання Львова, зазначає: завдяки партнерству з Київстар та dobro.ua, створення сучасного, обладнаного усім необхідним для лікування дітей з опіками відділення стало реальністю.

"Внесок, який робить компанія "Київстар" для завершення облаштування цього відділення, є надзвичайно важливим для нашої роботи. Це дозволяє нам надавати дітям не лише якісну медичну допомогу, а й шанс на повноцінне відновлення та повернення до нормального життя в Україні. Ми вдячні за таку підтримку і спільно працюємо на благо наших маленьких пацієнтів", – зауважив Олег Самчук.

Ініціатива "Дитяча надія" триває, а компанія "Київстар" разом із dobro.ua планує продовжувати підтримку медичних закладів, орієнтуючись на довгострокові проєкти, що рятують дитячі життя та посилюють можливості української медичної системи.