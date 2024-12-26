В "Интерпайп" раскритиковали решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу электроэнергии

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Промышленная компания "Интерпайп", которая является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в Украине, заявила, что решение Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг повысить с 1 января 2025 года тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 29,8% приведет к увеличению себестоимости их продукции, снижению загрузки мощностей и уменьшению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

"Мы расцениваем новое, 30% повышение тарифа на передачу электроэнергии как очередную попытку переложить проблемы энергетической отрасли на ее потребителей", — заявили в пресс-службе компании.

В "Интерпайп" отмечают, что повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к снижению конкурентоспособности их продукции на экспортных рынках.

Напомним, крупнейший металлургический комбинат в Украине "АрселорМиттал Кривой Рог" приостановил работу из-за увеличения тарифов на электроэнергию. Федерация работодателей Украины раскритиковала решение НКРЭКУ, заявив, что оно опасно для экономики страны и может привести к катастрофическим последствиям.

Ранее НКРЭКУ увеличила с 1 января 2025 года тариф на передачу электрической энергии почти на 30% — до 686,23 грн/МВт-ч.