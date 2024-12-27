IBuild 2024 — досягнення року Будівельної групи "Синергія": соціальна відповідальність і кращий ЖК

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Грудень 2024 року став переможним для одного з найбільших забудовників Києва та передмістя. Будівельна група "Синергія" стала переможцем престижної премії IBuild 2024, що вручається за особливі заслуги у будівництві. Премія отримана компанією за ведення соціально-відповідального бізнесу та в номінації "Кращий житловий комплекс".

Соціальна відповідальність Будівельної групи "Синергія": будує для людей

"Синергія" себе показала як соціально відповідальний бізнес. Вона продовжує будувати житло у цих надважких умовах, займається підтримкою вітчизняних виробників, реалізує концепцію доступності та безбар’єрності для людей з особливими потребами.

Великий спортивний майданчик "Спорт Сіті" є цілим містечком, де навіть можна займатися разом із тренером або організовувати турніри із командних ігор спорту. Такі активності і оздоровлюють, і зближують, і сприяють нетворкінгу та просто гарному настрою. Це особливо важливо зараз, коли кожному знайоме відчуття тривоги, коли треба перемикати увагу та періодично "видихати", щоб рухатися до перемоги.

Окремо хочеться згадати допомогу ЗСУ, купівлю авто, дронів, сприяння інтеграції у суспільство ветеранів шляхом створення хабів.

"Синергія Сіті" — усе для яскравого життя

Як би ворог не хотів знищити українців, проте у них завжди є бажання працювати і ставати краще. А ввечері приходити до власної оселі, обіймати найрідніших, ділитися новинами, теплом і щирістю.

На території ЖК "Синергія Сіті" в Ірпені є всі умови для добробуту. Тут зручно займатися спортом у спортивному містечку, поділеному на зручні зони. Тут можна знайомитись із сусідами, брати участь у майстер-класах, обговорювати прочитані книги. У ЖК "Синергія Сіті" щасливі маленькі українці грають на сучасному майданчику з крутими гірками, гойдалками, чистим піском.

Поруч все, що треба: фітнес-клуб для красивого тіла, салон краси, де можна зробити красиву зачіску та манікюр. Уже працює відділення Нової Пошти, аптека, незабаром відкриє двері АТБ з якісними і завжди свіжими продуктами.

На території безпечно і затишно: входи до внутрішніх подвір’їв через Face-ID, ведеться відеоспостереження. Є де поставити автомобіль, не перешкоджаючи пішоходам. На території завжди чисто, дерева акуратно підстрижені.

Спільнота щасливих ірпінців весь час поповнюється. Місто Ірпінь ідеальне для тих, хто хоче мати доступне житло, побудоване за сучасними нормами і стандартами безпеки.

Ліцензія №56-Л видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 25 вересня 2018 року. Реєстраційний запис №2013055114 від 1 листопада 2018 року. Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ113191900325 від 9 липня 2019 року виданий Держаною архітектурно-будівельною інспекцією України. Договір про право забудови земельної ділянки (договір суперфіцію), серія та номер 01-2018, виданий 16 травня 2018, видавник: сторони за договором. Згідно ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель" цей будинок належить до класу енергоефективності "С".