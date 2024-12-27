Журналисты нашли в ВАКС судью, которая отменяла решения местных советов, поддерживавших Революцию достоинства

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В Офисе очистки судебной системы обнаружили судью Высшего антикорсуда Инну Белоус, которая в 2013 году запрещала Тернопольский майдан и отменила 7 решений органов местного самоуправления, которые поддерживали Революцию достоинства. Однако ни общественные активисты, ни международные эксперты не реагируют на выявленные факты, говорится в заметке на странице Офиса, передает УНИАН.

Как сообщается, 10 декабря 2013 года Инна Белоус, находясь в должности судьи Тернопольского окружного административного суда, запретила ряду партий до 7 января 2014 года проводить мирные собрания на территории Тернопольской области. Также она отменила 7 решений органов местного самоуправления, которыми поддерживалась Революция достоинства.

Однако, отмечается в заметке, Билоус странным образом прошла все необходимые проверки как в должности судьи Тернопольского окружного административного суда, так и при назначении на должность судьи ВАКС.

"Члены ОСД Роман Маселко и Михаил Жернаков не написали ни одного поста о судье, которая запретила Тернопольский майдан (второй по масштабу после Киевского). Отсутствуют негативные посты или обращения, а Общественный совет международных экспертов закрыл глаза на эти факты, признав судью добропорядочной для ВАКСа. Друзьям можно такое простить...", — отметили в Офисе очистки судебной системы.

Данные журналистов прокомментировал адвокат Ростислав Кравец.

"Похоже, что активисты вышли сами на себя и продажа должностей судей ВАКС, заказные и покупные решения уже стали полностью очевидны", — написал он.

В то же время журналисты обратили внимание на избирательный подход: Билоус не уволили за то, за что в меньшем объеме увольняли других судей. Подобные на этот факты стали причиной просьбы в Конституционный суд проверить на конституционность привлечения к отбору антикоррупционных, правоохранительных и судебных органов международных экспертов. Об этом написал в своем Телеграмм канале юрист Олег Шрам.

Профессиональное юридическое сообщество уже давно бьет тревогу, что ВАКС, НАБУ и активисты на грантах создали систему взаимного покрытия, что позволяет судьям безнаказанно нарушать законы. Как следствие, борьба с коррупцией становится неэффективной и вызывает справедливые вопросы у государств — доноров Украины.