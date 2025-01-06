Виклик прийнято: в Україні відбувся перший студентський конкурс Huawei Student Tech Challenge

Сфера ІКТ в Україні активно розвивається, водночас створюючи попит на висококваліфікованих фахівців. Щоб підготувати вітчизняну економіку до майбутніх викликів, компанія "Хуавей Україна" організувала перший всеукраїнський конкурс Huawei Student Tech Challenge 2024 (STC). Його мета — навчити талановиту молодь сучасним технологічним навичкам, які згодом стануть у пригоді не лише для кар’єрного розвитку, а й для зростання всієї галузі.

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Важливість практичного навчання для студентів під час отримання теоретичних знань як ніколи актуальна. Представники провідних технічних ВНЗ України та експерти ІКТ-галузі, присутні на фіналі STC зійшлися у думці, що секретом майбутньої перемоги нашої країни, а також рушійною силою суспільного прогресу стануть кадрові ресурси й технології. І саме університети є тими установами, які формують висококваліфікований людський капітал для технологічних галузей. Отже конкурс Student Tech Challenge дійсно став серйозним викликом для його учасників — найкращих студентів з необхідними знаннями та навичками, що дозволяють досягати вершин, яких сьогодні потребує Україна, зокрема у сфері цифровізації.

Загалом виклик STC 2024 прийняли понад 100 студентів із десяти столичних та регіональних університетів країни. Вони мали змогу попрацювати протягом двох тижнів із менторами-фахівцями сфери ІКТ та вивчати роботу новітнього технологічного обладнання, розробляючи власні проєкти за напрямами інженерії транспортних мереж, тепломенеджменту, проєктного менеджменту і телекомунікацій. Згодом студенти демонстрували власний підхід до розв’язання поставлених перед галуззю актуальних завдань і презентували командні технологічні рішення, які пізніше можуть бути реалізованими на ринку.

"Наша команда створила програму, що підключається до мережевого обладнання та збирає про нього статистичні дані. Її можна використовувати, щоб спостерігати за роботою мережевого обладнання", — розповідає про проєкт Віталій Семенюк, студент Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

"У нас є складний високонавантажений софт, зокрема процесори або сервери, і нам потрібно їх охолоджувати. Наша команда розробила модель для того, щоб потренуватись саме у розподіленні тепла", — ділиться деталями проєкту Євген Мітько, студент НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

STC 2024 не лише пробудив серед студентів дух змагань у пошуках найкращих рішень, а й став значною інвестицією в їхнє майбутнє. Конкурс мав освітній характер і забезпечив учасників потрібною базою технологічних знань. Окрім цього, участь у змаганнях відкрила найкращим студентам можливість пройти стажування в "Хуавей Україна", готуючись таким чином до працевлаштування в інноваційному середовищі.

Під час церемонії нагородження переможців STC 2024, якими стали команди з ДУІКТ, КАІ та КПІ, до студентів звернулися представники держави та бізнесу, підкресливши важливість їхньої наполегливості і подібних заходів.

"Дуже радісно бачити тут так багато молодих людей попри те, що йде війна. Ми знаємо, що у нас є майбутнє, тому що у нас є ви. Я щиро вдячна вам за вашу енергію і натхнення. Важливо, що всі завдання та кейси конкурсу були спеціально розроблені й присвячені майбутньому України. Це означає, що ми можемо, незважаючи на війну, навчати наших студентів використовувати передові технології у сферах штучного інтелекту, телекомунікацій", — звернулася до присутніх на фіналі конкурсу Вікторія Гриб, народна депутатка Верховної Ради України.

Теми завдань Student Tech Challenge 2024 дійсно не були типовими: їх розробляли не просто для студентів, які навчаються за напрямами ІКТ чи проєктного менеджменту. Це були критично актуальні кейси, подібні до таких, які постають перед країною сьогодні. Як влучно зауважила Роксолана Швадчак, генеральна директорка директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки України, сьогоднішні учасники конкурсу навчаються важливим навичкам, які вже скоро допомагатимуть їм працювати над проєктами з відбудови України. Загалом спікери заходу неодноразово робили акцент саме на цьому розумінні: вже скоро учасники сьогоднішнього челенджу стануть першими молодими фахівцями, яким належить долучитися до створення нового післявоєнного майбутнього нашої держави. Тому важливість співпраці бізнесів із закладами освіти наразі складно переоцінити.

"Цей конкурс ще раз продемонстрував величезний потенціал українських студентів. Наша зосередженість на талановитій молоді має особливе значення в Україні, де технології та освіта відіграють вирішальну роль у зміцненні стійкості країни та стимулюванні її розвитку у складні часи. Інвестуючи в освіту, Huawei допомагає майбутнім фахівцям здобувати цінні технічні навички, які сприятимуть їхньому подальшому працевлаштуванню", — поділився Тоні Джин, виконавчий віцепрезидент Європейського регіону Huawei.

Таким чином, Huawei Student Tech Challenge 2024 став вдалим прикладом освітніх ініціатив, у яких соціально відповідальний бізнес сприяє розвитку молодих талантів, зустрічаючи щиру зацікавленість студентів і їхню жагу до практичних відкриттів. І саме завдяки таким заходам Україна розширює свою цифрову трансформацію. Тому Huawei продовжить надавати українським ВНЗ доступ до передових технологій у сферах 5G, штучного інтелекту та кібербезпеки, допомагаючи студентам брати активну участь у розбудові цифрової інфраструктури України. Усе це дозволить країні й надалі залишатися конкурентоспроможною у міжнародному технологічному середовищі та підвищуватиме її цифрову незалежність.