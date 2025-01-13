Предложение отставки министра энергетики в Раде поддержали всего 6% депутатов
Проект постановления об отставке министра энергетики поддержали всего 28 депутатов. Это менее 6,5% от конституционного состава парламента. Об этом свидетельствует перечень авторов постановления, опубликованный на сайте Рады, пишет ТСН.
Среди подписантов преимущественно члены наименьшей по численности фракции "Голос" и часть представителей "Европейской солидарности".
Среди подписантов практически отсутствуют представители монобольшинства "Слуги народа". Впрочем проект постановления подписала в частности жена депутата Железняка Ольга Коваль.
Напомним, увольнения министра энергетики хочет фракция "Голос", которая выступает против достройки Хмельницкой АЭС.
В комитете Рады по вопросам энергетики такое предложение "Голоса" навали "глупостью".
Ряд энергетических компаний опубликовали заявления о недопустимости дискредитации руководства отраслью и призвали депутатов "Голоса" прекратить политические спекуляции вокруг энергетики.