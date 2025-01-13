Предложение отставки министра энергетики в Раде поддержали всего 6% депутатов

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Проект постановления об отставке министра энергетики поддержали всего 28 депутатов. Это менее 6,5% от конституционного состава парламента. Об этом свидетельствует перечень авторов постановления, опубликованный на сайте Рады, пишет ТСН.

Среди подписантов преимущественно члены наименьшей по численности фракции "Голос" и часть представителей "Европейской солидарности".

Среди подписантов практически отсутствуют представители монобольшинства "Слуги народа". Впрочем проект постановления подписала в частности жена депутата Железняка Ольга Коваль.

Напомним, увольнения министра энергетики хочет фракция "Голос", которая выступает против достройки Хмельницкой АЭС.

В комитете Рады по вопросам энергетики такое предложение "Голоса" навали "глупостью".

Ряд энергетических компаний опубликовали заявления о недопустимости дискредитации руководства отраслью и призвали депутатов "Голоса" прекратить политические спекуляции вокруг энергетики.