Ситуация критическая: металлурги просят министра развития ввести мораторий на повышение железнодорожных тарифов

Металлурги призвали Кулебу не повышать тарифы на грузовые перевозки Укрзализныци: есть риск увольнения тысяч работников.

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Повышение тарифов на грузовые перевозки Укразализныци станет фатальным для предприятий, которые уже работают в убыток. Это приведет к закрытию стратегических производств, массовым увольнениям работников и росту социальной напряженности в регионах. Поэтому сейчас, чтобы стимулировать экономику и удержать промышленность от кризиса, нужно ввести мораторий на повышение тарифов на грузы УЗ до конца войны. Об этом говорится в открытом письме к главе Минразвития Алексею Кулебе от крупнейших металлургических компаний, среди которых — АрселорМиттал, "Запорожсталь" и украинские горно-добывающие комбинаты, передает УНИАН.

"По имеющейся информации, Укрзализныця и Минразвития начали готовить проект приказа о повышении тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 37%. Но текущая ситуация крайне неблагоприятна для повышения грузовых железнодорожных тарифов, ведь влияние войны на предприятия ГМК и уже существующие высокие логистические расходы неуклонно приближают время, когда последствия для отрасли станут необратимыми", — сказано в письме.

Среди основных вызовов, которые стоят перед отраслью — отключение электроэнергии из-за атак на энергетическую инфраструктуру, кадровый дефицит, вызванный мобилизацией и миграцией, падение цен и объемов производства, рост тарифов предприятий-монополистов в энергетической сфере и повышение стоимости логистики. В такой ситуации повышение еще и грузовых тарифов УЗ станет критической точкой.

"Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки нанесет сильный удар по национальной экономике и обороноспособности Украины и станет катастрофическим для промышленных предприятий Украины. Среди последствий этого решения — закрытие предприятий, увольнение персонала, сокращение валютной выручки и уменьшение объемов экспорта", — говорят металлурги.

Они призвали Министерство развития помочь Укрзализныце найти внутренние резервы для оптимизации расходов, чтобы не создавать чрезмерное и нецелесообразное в текущих условиях тарифное давление, а также проанализировать финансовый план компании на этот год, чтобы избежать раздутых расходов, которые уже представляют угрозу для состояния УЗ.

"Сейчас УЗ имеет все возможности сохранить текущий уровень тарифов на грузовые перевозки за счет оптимизации расходов и восстановления грузовой базы, и при этом остаться прибыльной. Призываем министра учесть, что повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки в нынешних условиях недопустимо, и ввести мораторий на повышение тарифов на грузовые перевозки УЗ до окончания войны", — сказано в письме.