Американский уголь придет на помощь: Метинвест Ахметова приостанавливает работу Покровской шахты из-за угрозы безопасности сотрудников

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Компания Метинвест Ахметова приостанавливает работу Покровской угольной группы — в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации с безопасностью. Об этом говорится в официальном сообщении.

"Безопасность сотрудников является приоритетом для Метинвеста, поэтому компания способствовала эвакуации работников Покровской угольной группы и их семей. Всем сотрудникам, которые не вовлечены в процессы приостановки работы, компания предоставляет возможность пройти оплачиваемое переобучение и трудоустроиться на активы Метинвеста в Запорожье, Каменском и Кривом Роге. Эвакуированным сотрудникам предоставляется финансовая помощь (подъемные, компенсация аренды жилья), бесплатное размещение в общежитиях, а также помощь для детей (устройство в детские сады и школы)", — сказано в сообщении.

Также у компании есть план действий, который поможет обеспечить углем и коксом для производства стали металлургические активы Группы ("Каметсталь" и "Запорожсталь"): украинское сырье заменят коксующимся углем из американской United Coal Company, которая входит в Группу Метинвест, использование существующих наращенных запасов угля, а также обеспечение дополнительных поставок угля и кокса от сторонних поставщиков.

"Покровская угольная группа — это энергетическое сердце украинской металлургии, которое обеспечивало большую часть экспортных поступлений в бюджет Украины. Однако, в условиях ежедневного обострения ситуации, мы не можем рисковать безопасностью жизни многотысячного коллектива, а также жизнью семей и детей сотрудников. Поэтому приостановление работы предприятия — необходимый шаг, который сейчас поможет сохранить человеческие жизни. Мы верим в победу Украины, верим в ВСУ и готовы восстанавливать работу Покровской угольной группы и сам Покровск после отражения российского нашествия", — отметил генеральный директор Группы Юрий Рыженков.