Правительство уже утвердило ТЭО достройки Хмельницкой АЭС, детальная смета будет расписана по этапам, — депутат

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Проект достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС имеет действующее утвержденное правительством технико-экономическое обоснование. Подробная смета проекта будет расписана на каждый этап реализации. Об этом сообщил народный детектив Сергей Нагорняк на просьбу прокомментировать спекуляции о якобы отсутствии ТЭО проекта, передает ТСН.

"Спекуляции относительно ТЭО проекта лишены какого-либо рационального подхода. ТЭО было пройдено и утверждено Кабинетом Министров в 2018 году и необходимости повторно проводить эту процедуру нет. После принятия закона будет подробный план, поэтапность достройки, где будут сметы под каждый этап, с актуальными цифрами, с актуальными данными. И все равно это все будет согласовываться, это все будет открыто осуществляться. Все закупки будут через "Прозорро", — подчеркнул нардеп.

Сергей Нагорняк также прокомментировал заявления критиков строительства атомной генерации о якобы отсутствии потребности в дополнительных 2,2 ГВт атомной генерации.

"Что касается вообще необходимости достройки блоков. Здесь основной аргумент всех оппонентов строительства в том, что сейчас это не ко времени, что об этом надо начинать думать после войны. Но во-первых, у нас есть уникальная возможность сделать это достаточно быстро, в три раза быстрее, чем это происходит в обычных условиях. Потому что изготовление каждого реактора занимает несколько лет в лучшем случае, строится под каждую станцию. А у нас есть уникальная возможность, когда реакторы уже готовы, и они технологически идеально подходят к нашей Хмельницкой станции. Они могут достаточно быстро быть установлены, и станция будет закончена", — отметил нардеп.

Сегодня энергосистема работает вообще без резерва мощности. Это ненормальная ситуация и эффективное послевоенное восстановление будет невозможно без дополнительных источников дешевой энергии.